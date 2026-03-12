TP.HCM: 7 trường học sử dụng suất ăn Sago Food cung cấp 12/03/2026 19:30

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM đã yêu cầu các trường dừng hợp tác với Sago Food, đồng thời rà soát, tìm đơn vị cung cấp suất ăn bảo đảm an toàn thực phẩm.

Chiều ngày 12-3, tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM thường kỳ, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có thông tin liên quan đến việc Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food) cung cấp suất ăn từ thực phẩm không rõ nguồn gốc cho một số trường học trên địa bàn.

Theo đó, ngày 29-1-2026, Sở GD&ĐT TP.HCM đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn dừng hợp tác với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food).

Đồng thời, các trường được yêu cầu rà soát, lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn khác bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định về an toàn thực phẩm.

Theo báo cáo của địa phương, có 7 cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Chánh Hưng liên quan đến việc sử dụng suất ăn của đơn vị nêu trên, gồm: THCS Dương Bá Trạc, THCS Khánh Bình, Mầm non Việt Nhi, Mầm non Bình Minh, Tiểu học Rạch Ông, Tiểu học Trần Danh Lâm và THCS Lý Thánh Tông.

Hình ảnh thịt được sơ chế trong video đăng tải trên báo chí. Ảnh cắt từ clip

Hiện nay, Sở GD&ĐT TP.HCM đang tổng hợp báo cáo cập nhật của từng cơ sở giáo dục theo biểu mẫu quy định, đồng thời phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và chính quyền địa phương để theo dõi, giám sát quá trình khắc phục tại các đơn vị.

Việc kiểm tra, xử lý đối với đơn vị cung cấp suất ăn đang được cơ quan chuyên ngành an toàn thực phẩm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết sẽ công bố thông tin cụ thể khi có đầy đủ kết quả tổng hợp và kết luận của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT TP.HCM đã chỉ đạo toàn ngành tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn bữa ăn học đường, tập trung vào một số nội dung trọng tâm.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục phải siết chặt việc lựa chọn và quản lý đơn vị cung cấp suất ăn bán trú, yêu cầu đơn vị cung cấp bảo đảm đầy đủ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc thực phẩm rõ ràng và điều kiện vận chuyển, bảo quản theo quy định.

Đồng thời, các trường phải thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và giám sát toàn bộ quá trình tiếp nhận, chế biến và phục vụ suất ăn tại trường học.

Ngành giáo dục TP.HCM cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất đối với công tác bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt tại các đơn vị có tổ chức bếp ăn tập thể hoặc sử dụng suất ăn công nghiệp.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan liên quan để tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh hoạt động cung cấp suất ăn trong trường học, bảo đảm môi trường học đường an toàn, lành mạnh cho học sinh.