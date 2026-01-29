Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu dừng bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Sago Food 29/01/2026 16:36

Chiều 29-1, trao đổi với PLO về nghi vấn thực phẩm bẩn vào trường học, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết trong chiều 29-1, Sở GD&ĐT sẽ có văn bản yêu cầu các trường dừng bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food).

Hình ảnh thịt xuất hiện trong video điều tra trên báo chí. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Hiệu trưởng các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đánh giá tổng thể các yếu tố. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng phương án tổ chức cho học sinh ăn bán trú hiệu quả nhất, bảo đảm chế độ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Với tất cả các trường còn lại không sử dụng sản phẩm của công ty trên, cần tăng cường giám sát từng khâu trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú.

"Thực phẩm không đảm bảo chất lượng đã thực sự được đưa vào trường học hay chưa, hay mới chỉ nằm ở phạm vi nội bộ công ty là vấn đề cần chờ kết luận điều tra chính thức từ cơ quan công an và Sở An toàn thực phẩm" - ông Minh nói.

Trường Tiểu học Tân Quy - một trong những đơn vị sử dụng suất ăn bán trú từ công ty trên đã ngưng hoạt động bán trú từ chiều hôm qua. Trưa nay, phụ huynh phải mang cơm đến trường cho con. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Minh thông tin thêm, từ trước đến nay Sở GD&ĐT đã ban hành rất nhiều văn bản liên quan đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú.

"Hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên nếu để xảy ra tình trạng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học của mình. Khi có kết luận điều tra cuối cùng, nếu xác định có vi phạm tại trường học, sở mới có căn cứ để đưa ra các biện pháp xử lý tiếp theo" - ông Minh khẳng định.

Bên cạnh trách nhiệm của ngành giáo dục, ông Minh cho biết vấn đề an toàn thực phẩm tại các trường tiểu học còn liên quan trực tiếp đến trách nhiệm quản lý của UBND phường, xã tại địa bàn đó.

Tại buổi họp báo chiều nay, UBND xã Hiệp Phước cũng cho biết đã kiểm tra ba lần công ty trên. Hiện đang chờ kết quả từ cơ quan chức năng.

Đến thời điểm này, theo ghi nhận của PV đã có tám trường học dừng tổ chức bán trú hoặc đổi nhà cung cấp do có liên quan đến việc sử dụng sản phẩm từ công ty trên.

Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) là đơn vị xuất hiện trong loạt bài điều tra của báo Dân Việt được đăng tải từ sáng ngày 28-1. Loạt bài phản ánh nghi vấn việc công ty sử dụng thịt hết hạn cho việc cung cấp bữa ăn bán trú tại các trường.