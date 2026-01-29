Vụ nghi thịt hết hạn: Hiệu trưởng 'rụng rời tay chân', phụ huynh đưa cơm trưa cho con 29/01/2026 13:50

(PLO)- Sau vụ nghi thịt hết hạn vào trường, nhiều hiệu trưởng tại TP.HCM khẳng định đã triển khai quy trình giám sát chặt chẽ, hồ sơ pháp lý đầy đủ nhưng vẫn không ngăn chặn được sự gian dối về nguồn gốc thực phẩm.

Liên quan đến vụ nghi thịt hết hạn được cung cấp cho trường học, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Quy, phường Tân Hưng, TP.HCM, đơn vị sử dụng suất ăn từ công ty trong phóng sự trên báo Dân Việt, đã có những chia sẻ thẳng thắn về quy trình chọn lựa nhà thầu cung cấp suất ăn.

Hơn 1.000 học sinh ăn bán trú

Ông Tuấn cho biết trường đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn này được 2,5 năm thông qua hình thức đấu thầu công khai.

Bảo mẫu Trường Tiểu học Tân Quy, phường Tân Hưng nhận đồ ăn phụ huynh mang đến cho con. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

"Hằng năm, trường đều tổ chức mời thầu. Trường còn tổ chức cho đại diện phụ huynh mỗi lớp đi tham quan cơ sở, xem hồ sơ pháp lý, nhà xưởng, quy trình sản xuất. Hai, ba năm liền phụ huynh đều chọn công ty này vì quy mô lớn, cung cấp tới 10.000 suất ăn/ngày, hồ sơ hoàn toàn đạt chuẩn. Phụ huynh thấy vậy nên tin tưởng chọn. Hiện trường có 1.139 em đăng ký ăn bán trú với giá 35.000 đồng/suất"- ông Tuấn nói.

Về quy trình giám sát, hiệu trưởng khẳng định thực hiện đầy đủ các bước. Cụ thể, kiểm tra số lượng, chất lượng khi xe cơm đến. Ngoài ra, hiệu trưởng, giáo viên và y tế đều ăn thử trước 30 phút. Mọi bữa ăn đều được quay video công khai trên nhóm phụ huynh.

Đáng chú ý, vào tháng 10-2025, công ty này vừa được Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn.

"Khi xem clip phóng sự, tôi rụng rời tay chân. Trong khả năng của mình, trường luôn minh bạch và tin tưởng vào các cơ quan chuyên môn. Họ làm gian dối, lén lút thì chúng tôi rất khó phát hiện bằng mắt thường, nhất là khi thịt đã qua chế biến" - ông Tuấn bộc bạch.

Ông Tuấn thông tin vào thứ 7 tuần này, trường sẽ tổ chức đối thoại với phụ huynh, có mời đơn vị cung cấp tham dự. Dù hồ sơ pháp lý họ rất tốt nhưng đã mất niềm tin thì không thể tiếp tục. Trường sẽ căn cứ vào kết luận của cơ quan điều tra để đơn phương chấm dứt hợp đồng do vi phạm cam kết về nguồn gốc thực phẩm.

Trong thời gian này, trường tạm ngưng suất ăn bán trú.

“Việc này gây xáo trộn và vất vả cho phụ huynh, nhưng đây là giải pháp tình thế bắt buộc để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em. Thời gian tới, trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm, giới thiệu các cơ sở uy tín khác để có thể tổ chức bán trú trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết. Để đảm bảo an toàn, tạo sự cạnh tranh, trường dự kiến chọn hai đơn vị cung cấp suất ăn để tránh bị động khi có sự cố. Ngoài ra, việc kiểm tra, giám sát phải được tăng cường hơn, đặc biệt việc kiểm tra đột xuất cần phải được thực hiện chặt chẽ hơn” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, phường Phú Thuận đến đón con sau khi trường tạm ngưng tổ chức bữa ăn bán trú. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Siết chặt quy trình giám sát ở mức cao nhất

Đại diện cơ sở giáo dục có sử dụng suất ăn bán trú từ công ty có xuất hiện trong video điều tra của báo Dân Việt, ông Lê Ngọc Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, phường Xóm Chiếu, cho biết đã tạm ngưng tổ chức bán trú từ ngày hôm nay. Hiện trường đang khẩn trương xây dựng phương án đấu thầu mới.

Rút kinh nghiệm từ sự cố, ông Phong khẳng định sẽ siết chặt giám sát ở mức cao nhất. Ngoài hồ sơ pháp lý định kỳ, trường sẽ yêu cầu đơn vị trúng thầu cung cấp toàn bộ chứng từ, hóa đơn đầu vào của thực phẩm hàng ngày hoặc hàng tuần thông qua bản mềm hoặc file dữ liệu.

"Đây sẽ là điều khoản bắt buộc trong hợp đồng mới để trường có cơ sở pháp lý giám sát chặt chẽ hơn, thay vì chỉ tin tưởng vào các giấy phép chung chung. Trường cũng ưu tiên chọn đơn vị có địa điểm sản xuất gần, khoảng cách vận chuyển dưới 1 tiếng đồng hồ để dễ dàng kiểm tra đột xuất"- ông Phong nhấn mạnh.

Phụ huynh mang cơm đến trường cho con

Do tạm ngưng bữa bán trú, nên trưa hôm nay gần 500 học sinh Trường Tiểu học Tân Quy phải mang theo cơm trưa.

Ghi nhận lúc 10 giờ 30, nhiều phụ huynh tất bật đến trường gửi cơm cho con. Một phụ huynh bày tỏ: "Đang giờ làm tôi phải xin ra ngoài 30 phút để mua cơm cho hai đứa con. Hy vọng trường sớm tìm được đối tác an toàn hơn".

Phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng mang cơm đến trường cho con. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tương tự, tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, phường Phú Thuận, chị H, phụ huynh có con học lớp 3, chia sẻ dù suất ăn giá hơn 30.000 đồng nhưng chất lượng thực tế thường gây thất vọng: "Có hôm thực đơn chỉ có một miếng chả chiên và hai cây xúc xích nhỏ, quá ít dinh dưỡng. Sáng nay nghe được về nhà ăn cơm, con tôi mừng lắm vì cháu nói món ở trường rất khó ăn" - chị H nói.

Chị T, một phụ huynh có hai con học lớp 8 và lớp 3, không giấu được sự bức xúc: "Tôi thực sự sốc và đau lòng. Các cơ quan ban ngành cần nâng cao trách nhiệm, giám sát chặt chẽ hơn để thực phẩm học đường phải thực sự đạt chuẩn".