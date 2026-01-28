Nghi vấn thịt hết hạn vào trường học: Trường cho ngừng bữa ăn bán trú 28/01/2026 17:04

(PLO)- Trường Tiểu học Tân Quy và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng đã có thông báo ngừng ăn bán trú từ chiều ngày 28-1 sau khi có thông tin đơn vị cung cấp suất ăn “hô biến” thịt hết hạn thành thịt ngon.

Sáng 28-1, loạt phóng sự điều tra với tiêu đề “Sự thật phía sau những suất cơm học đường: Thịt hết hạn vẫn dùng, không thối là được!!!” do Báo Dân Việt đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn của xã hội.

Tạm ngưng bữa ăn bán trú từ chiều nay

Trường Tiểu học Tân Quy đã ngưng cung cấp bữa ăn bán trú từ chiều 28-1, sau khi có thông tin đơn vị cung cấp thông tin sử dụng thịt hết hạn. Ảnh: HN

Là cơ sở giáo dục đang sử dụng suất ăn bán trú từ nhà cung cấp có trụ sở ở huyện Nhà Bè (cũ) được đề cập trong phóng sự, Trường Tiểu học Tân Quy, phường Tân Hưng đã thông báo với phụ huynh về vấn đề này.

Theo đó, trong thời gian chờ kết quả điều tra về an toàn thực phẩm từ nhà cung cấp suất ăn, nhà trường thông báo tạm ngừng ăn bán trú từ chiều 28-1-2025 đến khi có kết quả của cơ quan chức năng.

Phụ huynh học sinh có con em ăn bán trú sắp xếp thời gian đưa rước học sinh hai buổi theo thời gian như sau, buổi sáng vào lúc 10 giờ 30 phút, buổi chiều vào lúc 13 giờ 30 phút.

Nếu phụ huynh không sắp xếp được thời gian đưa rước thì có thể chuẩn bị cơm cho học sinh và thông báo về giáo viên chủ nhiệm để nhà trường sắp xếp chuẩn bị chỗ ăn ngủ. Phụ huynh đảm bảo cam kết về việc an toàn thực phẩm cho học sinh khi chuẩn bị cơm cho học sinh.

Cũng sử dụng suất ăn bán trú từ công ty được phản ánh trong phóng sự trên, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, phường Phú Thuận đã có thông báo khẩn đến phụ huynh.

Theo đó, trường tạm ngưng thực hiện hợp đồng cung cấp suất ăn trưa kể từ ngày 29-1-2026, cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Nhà trường cũng đề nghị đơn vị cung cấp sớm có văn bản phản hồi chính thức, làm rõ những nội dung đã được nêu trong phóng sự.

Phụ huynh chất vấn hiệu trưởng

Hình ảnh thịt được sơ chế trong video đăng tải trên báo chí. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi nắm thông tin từ báo chí, nhiều phụ huynh đã đến Trường Tiểu học Tân Quy gặp hiệu trưởng để nắm tình hình.

Tại đây, phụ huynh bày tỏ bức xúc trước việc thịt hết hạn được đưa vào bữa ăn học sinh. Đáng nói, ngay khi vụ việc được báo chí thông tin nhưng trưa 28-1, nhà trường vẫn cho học sinh ăn bán trú từ nhà cung cấp nói trên.

Một phụ huynh cho biết, lẽ ra khi có thông tin sự việc, nhà trường phải báo ngay đến phụ huynh và dừng tổ chức bữa ăn. Thế nhưng trường vẫn cho học sinh ăn bán trú như không hề có chuyện gì xảy ra.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường giải thích do trường cũng vừa nắm thông tin sự việc sáng nay nên trường vẫn duy trì suất ăn trưa ngày 28-1 cho học sinh. Trường có gần 1.100 học sinh ăn bán trú nên không thể ngưng một cách đột ngột. Việc cung cấp bữa ăn bán trú được dừng trong chiều cùng ngày.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết trường sẽ sớm tổ chức để phụ huynh làm việc với đơn vị cung cấp. Cùng đó, trường sẽ tổ chức họp với phụ huynh để tìm phương án cho học sinh ăn bán trú trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, trường ký hợp đồng với công ty trên cung cấp suất ăn từ năm học 2023-2024 sau khi phụ huynh cùng tham gia lựa chọn. Đơn vị này đầy đủ các hồ sơ, giấy phép, điều kiện để cung cấp suất ăn cho trường học.