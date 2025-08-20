Hà Nội: Không để xảy ra lợi ích nhóm trong bữa ăn bán trú của học sinh 20/08/2025 17:18

(PLO)- Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, chủ trương hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh thể hiện sự nhân văn, quan tâm của thành phố.

Ngày 20-8, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 và phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT).

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, cho biết năm học 2024-2025 là năm học đặc biệt với cả nước cũng như Thủ đô. Với tính chất là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, Hà Nội đã đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều chính sách thúc đẩy phát triển giáo dục, từ chăm lo cho đội ngũ học sinh giỏi, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi.

Mới đây nhất, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội tiên phong ban hành chủ trương hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên toàn thành phố, bắt đầu từ năm học 2025-2026.

“Trong những ngày chuẩn bị cho năm học mới, công tác về bữa ăn bán trú của học sinh rất được quan tâm. Chủ trương hỗ trợ bữa ăn bán trú thể hiện sự nhân văn, quan tâm của thành phố.

Tôi đề nghị cấp ủy chính quyền cấp xã, phường không buông lỏng quản lý, phải chịu trách nhiệm chính, không để các trường "tự tung tự tác", không để xảy ra lợi ích nhóm trong chủ trương đầy tính nhân văn này. Cấp uỷ chính quyền các xã, phường, mặt trận tổ quốc các địa phương phải vào cuộc, tăng cường kiểm tra giám sát”, ông Phong nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội

Trước đó, ngày 9-7-2025, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết 18/2025/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố năm học 2025-2026.

Theo Nghị quyết, thành phố dành tổng kinh phí dự kiến hơn 3.000 tỉ đồng hỗ trợ cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học tại các trường công lập và tư thục, không bao gồm các trường có vốn đầu tư nước ngoài.

Mức hỗ trợ được chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 gồm học sinh đang học tại 23 xã miền núi và khu vực bãi giữa sông Hồng, được hỗ trợ 30.000 đồng/ngày. Nhóm 2 gồm các học sinh còn lại trên toàn thành phố, mức hỗ trợ 20.000 đồng/ngày.

Thời gian hỗ trợ tối đa là 9 tháng học thực tế mỗi năm, tương đương khoảng 180 ngày ăn/năm học.