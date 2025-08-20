Học sinh nội thành Hà Nội nghỉ học trong 3 ngày diễu binh 20/08/2025 14:54

(PLO)- Hà Nội dự kiến cho học sinh nghỉ học trong 3 ngày để đảm bảo giao thông trong thời gian hợp luyện, tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Thông tin được ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, nêu ngày 20-8 tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 và phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, dự kiến các trường nằm trên đường diễu binh, hoặc khu vực nội đô lân cận, nơi tập trung đông người, có nhiều xe cơ giới, xe chuyên dụng đi qua cho học sinh nghỉ học trong 3 ngày: 21, 24 và 27-8.

Danh sách trường, khu vực và hướng dẫn cụ thể sẽ được Sở GD&ĐT công bố trong hôm nay, áp dụng với cả trường công lập và tư thục.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã chỉ đạo các trường học trong nội đô, đặc biệt là những trường trên cung đường diễu binh, diễu hành, cần mở cửa để phục vụ nhà vệ sinh, chỗ nghỉ chân miễn phí cho mọi người, du khách trong thời gian diễn ra sự kiện.

Bản đồ các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua. Nguồn: https://a80.hanoi.gov.vn/

Năm học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Tổng số trường học là 2.954, trong đó 43 trường được xây mới.