Bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 từ chiều nay, 20-8 20/08/2025 08:37

(PLO)- Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất 6 lần lọc ảo, hàng loạt trường đại học trên cả nước sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn ngay trong ngày 20-8.

Hôm nay, công tác xét tuyển đại học (ĐH) bước vào giai đoạn lọc ảo cuối cùng và trả về kết quả trúng tuyển ở tất cả các phương thức xét tuyển. Đây là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT thực hiện đồng nhất việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển, lọc ảo và công bố điểm chuẩn ở tất cả các phương thức, kể cả với thí sinh xét tuyển thẳng. Các phương thức cũng sẽ quy đổi về cùng một thang điểm 30 dựa theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chính các điểm mới này đã khiến điểm chuẩn dự kiến của các trường ĐH biến động liên tục và khó lường qua các lần lọc ảo.

Sau khi hoàn tất quy trình lọc ảo nguyện vọng lần cuối vào lúc 16 giờ 30, các trường ĐH trên cả nước sẽ chính thức bắt đầu công bố điểm chuẩn đợt 1. Thời gian công bố điểm chuẩn kéo dài đến 17 giờ ngày 22-8.

Thí sinh ở TP.HCM tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo kế hoạch, ngay trong chiều và tối 20-8, nhiều trường sẽ công bố điểm chuẩn. Phía Bắc có các trường như ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Điện lực, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội)…

Nhiều trường ĐH phía Nam cũng sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển ngay trong ngày 20-8, như Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Công Thương TP.HCM, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành…

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần đặc biệt lưu ý: từ ngày công bố điểm chuẩn đến trước 17 giờ ngày 30-8 phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Nếu không xác nhận đúng hạn, thí sinh sẽ mất quyền trúng tuyển. Mỗi thí sinh chỉ được công nhận ở một nguyện vọng cao nhất, theo thứ tự đã đăng ký.

Các chuyên gia lưu ý, thí sinh nên theo dõi thông tin chính thống từ website của trường để cập nhật điểm chuẩn và hướng dẫn nhập học, tránh bỏ lỡ cơ hội chỉ vì sai sót thủ tục.