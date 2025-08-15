Trường đại học ở TP.HCM mở chương trình mới, giải 'cơn khát' nhân lực logistics 15/08/2025 14:01

(PLO)- Cả nước hiện có hơn 3.000 doanh nghiệp logistics nhưng nguồn cung mới đáp ứng khoảng 40% nhân lực logistics.

Ngày 15-8, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, TP.HCM đã giới thiệu và thông tin về việc bắt đầu tuyển sinh chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng từ năm 2025.

Theo đó, chỉ tiêu chương trình này là 120 sinh viên, đây là chương trình thứ ba của trường được dạy bằng tiếng Anh bên cạnh ngành Răng hàm mặt và Y khoa.

Học phí vào khoảng 100 triệu đồng/năm, với 3 học kỳ mỗi năm học. Đại diện trường cho biết sẽ cân nhắc áp dụng một số chính sách đặc biệt hỗ trợ cho thí sinh trúng tuyển năm đầu tiên, đồng thời tính toán phương án liên thông giữa chương trình tiếng Việt và tiếng Anh để tạo thuận lợi cho người học.

Về chuẩn đầu vào tiếng Anh, thí sinh đạt IELTS 5.0 (hoặc tương đương) sẽ học chương trình chính gồm 120 tín chỉ trong 3,5–4 năm. Trường hợp chưa đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào sẽ được học tăng cường tiếng Anh 27 tín chỉ nếu dưới 4.0 IELTS và 15 tín chỉ nếu từ 4.0 đến dưới 5.0. Sinh viên có thể học tăng cường một lần hoặc cải thiện dần trong quá trình học.

Thầy trò ngành logistics trao đổi tại một buổi thực hiện đồ án. Ảnh: NT

Chia sẻ về lý do mở chương trình mới, TS Đặng Thanh Tuấn, Trưởng Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, cho biết trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, ngành logistics Việt Nam đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực cả về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là nhân lực sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành.

Khảo sát của Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam cho thấy, 53% doanh nghiệp thiếu nhân viên có trình độ, 30% phải đào tạo lại, chỉ 6,7% hài lòng với nhân lực hiện có. Nhu cầu bổ sung nhân lực logistics đến năm 2030 lên tới khoảng 250.000 người, nhưng nguồn cung hiện mới đáp ứng khoảng 40%.

Phần lớn sinh viên được đào tạo bằng tiếng Việt, dẫn đến việc thiếu hụt lao động có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công việc. Điều này làm gia tăng chi phí đào tạo lại cho doanh nghiệp, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngành.

Do đó, TS Tuấn cho rằng việc mở rộng các chương trình đào tạo logistics bằng tiếng Anh ở bậc ĐH, kết hợp với thực tập doanh nghiệp quốc tế, là giải pháp cấp thiết nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu toàn cầu hóa của ngành logistics Việt Nam.

Chương trình tiếng Anh của trường được thiết kế nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu về logistics và quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn quốc tế, đồng thời phát triển năng lực tiếng Anh chuyên ngành để sinh viên làm việc hiệu quả trong môi trường toàn cầu.

Chương trình đào tạo được xây dựng cân đối ba mảng: Vận tải, kho vận và xuất nhập khẩu; kết hợp các môn kỹ thuật như hoạch định và điều độ trong sản xuất – dịch vụ, mô phỏng, mô hình ra quyết định đa mục tiêu… Sinh viên được học song hành lý thuyết và thực hành, tham gia kiến tập, thực tập tại các doanh nghiệp lớn.

Tại buổi giới thiệu, đại diện các doanh nghiệp góp ý tăng thời lượng thực hành lên tối thiểu 30%, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo, đồng thời đẩy mạnh và bổ sung nhiều môn học về công nghệ, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phù hợp với bối cảnh hiện nay.