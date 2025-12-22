Sau cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng vụ 41 học sinh ngộ độc: Phụ huynh đồng ý cho con đến trường 22/12/2025 12:17

(PLO)- Toàn bộ các em học sinh bán trú Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy đã được phụ huynh đưa đến trường đầy đủ sau khi có quyết định xử lý vụ ngộ độc.

Sáng 22-12, Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) thông tin, toàn bộ học sinh bán trú của trường đã được phụ huynh đưa đến lớp học tập đầy đủ.

Thời gian trước đó, vì bức xúc việc để xảy ra ngộ độc đối với 41 em học sinh nên nhiều phụ huynh đã phản ứng và không cho con em đến trường nếu không xử lý thoả đáng việc ngộ độc.

Ngay sau khi, UBND xã Kim Ngân có quyết định cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường và phụ huynh đã đồng tình để cho con em trở lại đi học bình thường.

UBND xã Kim Ngân quyết định cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường.



Trường (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy cũng khẳng định đã chuẩn bị kỹ để chăm lo việc ăn uống, ngủ nghỉ cho học sinh bán trú một cách tốt nhất. Trường cũng lên kế hoạch dạy bù kiến thức cho các em sau thời gian nghỉ học vừa qua.

Như PLO đã đưa tin, chiều ngày 19-12, UBND xã Kim Ngân cho biết đã có quyết định cách chức Hiệu trưởng đối với ông Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng là bà Đỗ Thị Hồng Huế ngay sau khi có kết luận vụ việc 41 học sinh ngộ độc.

Ông Trần Duy Bình, Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách, điều hành các công việc của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.

UBND xã Kim Ngân giao ông Trần Duy Bình, Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách, điều hành các công việc của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan vụ việc 41 học sinh có dấu hiệu ngộ độc sau khi dùng bữa ăn tại trường với tổng số tiền 196,5 triệu đồng.

Do số tiền xử phạt hành chính quá lớn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy đã có văn bản gửi UBND xã xin hỗ trợ kinh phí nộp phạt.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ngày 25-9, nhà trường chế biến món cá chim kho cho 75 học sinh ăn tối. Đến ngày hôm sau, có 41 học sinh triệu chứng ngộ độc.

41 em học sinh nhập viện sau khi dùng bữa tại trường.

Viện Pasteur Nha Trang kết luận mẫu cá chim kho phát hiện chủng Bacillus cereus sinh độc tố NHE và HBL gây ngộ độc thực phẩm cho 41 học sinh.

Sở Y tế xác minh hành vi vi phạm của trường chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và bị phạt tiền mức 170 triệu đồng.

Riêng chủ cơ sở bếp ăn phục vụ học sinh không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm bị phạt 15,5 triệu đồng. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trường sử dụng hai người nấu ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm nên bị xử phạt thêm 11 triệu đồng.