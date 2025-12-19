Cách chức Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng vụ 41 học sinh ngộ độc 19/12/2025 17:58

(PLO)- UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính gần 200 triệu đồng đối với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy vì có nhiều sai phạm.

Chiều ngày 19-12, UBND xã Kim Ngân cho biết đã có quyết định cách chức Hiệu trưởng đối với ông Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng là bà Đỗ Thị Hồng Huế ngay sau khi có kết luận vụ việc 41 học sinh ngộ độc.

UBND xã Kim Ngân giao ông Trần Duy Bình, Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách, điều hành các công việc của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan vụ việc 41 học sinh có dấu hiệu ngộ độc sau khi dùng bữa ăn tại trường với tổng số tiền 196,5 triệu đồng.

Do số tiền xử phạt hành chính quá lớn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy đã có văn bản gửi UBND xã xin hỗ trợ kinh phí nộp phạt.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ngày 25-9, nhà trường chế biến món cá chim kho cho 75 học sinh ăn tối. Đến ngày hôm sau, có 41 học sinh triệu chứng ngộ độc.

Viện Pasteur Nha Trang kết luận mẫu cá chim kho phát hiện chủng Bacillus cereus sinh độc tố NHE và HBL gây ngộ độc thực phẩm cho 41 học sinh.

Sở Y tế xác minh hành vi vi phạm của trường chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và bị phạt tiền mức 170 triệu đồng.

Riêng chủ cơ sở bếp ăn phục vụ học sinh không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm bị phạt 15,5 triệu đồng. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trường sử dụng hai người nấu ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm nên bị xử phạt thêm 11 triệu đồng.

Như PLO đã đưa tin, ngày 15-10, ông Đinh Viễn Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết đã quyết định kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm đối với 16 bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Ông Đinh Viễn Anh khẳng định đây là việc cần thiết sau khi trên địa bàn xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của người dân, đặc biệt là các em học sinh.

Về vụ 41 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy ngộ độc, Sở Y tế thông tin cơ quan chức năng đã xác định được một cơ sở hợp đồng cung cấp bữa ăn sáng cho trường.

Trước đó, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông tin kết quả từ Viện Pasteur Nha Trang cho thấy mẫu thịt cá chim kho và một mẫu bệnh phẩm dương tính với chủng Bacillus cereus.

Bacillus cereus là loại vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, có thể gây nôn, buồn nôn, đau bụng, nhất là khi thức ăn nấu chín để lâu.