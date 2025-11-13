Hiệu trưởng có nhiều vi phạm trong vụ 40 học sinh ngộ độc 13/11/2025 18:35

(PLO)- Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có nhiều vi phạm liên quan đến Hiệu trưởng nhà trường trong vụ việc ngộ độc.

Ngày 13-11, UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) thông tin, đã chuyển hồ sơ vi phạm hành chính lên UBND tỉnh để xem xét, xử phạt trong vụ việc 40 học sinh ngộ độc.

Theo đó, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, người đại diện theo pháp luật của nhà trường đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm chế biến món cá chim kho tại bếp ăn bán trú.

Sau bữa ăn, 41 học sinh có triệu chứng ngộ độc và phải nhập viện điều trị.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định mẫu cá chim kho dương tính với Bacillus cereus, loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm.

Hơn 40 em học sinh phải nhập viện vì ngộ độc. Ảnh:MT.

Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ còn bị xác định không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; sử dụng hai nhân viên trực tiếp chế biến chưa qua tập huấn an toàn thực phẩm.

UBND xã Kim Ngân đã thống nhất chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị để xem xét, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Như PLO đã đưa tin, sáng 26-9, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy xảy ra sự việc nhiều học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng ở trường, trong đó 40 em phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 7-10, kết quả xét nghiệm các mẫu thức ăn liên quan vụ việc cho thấy một mẫu thịt cá chim kho và một mẫu bệnh phẩm dương tính với chủng Bacillus cereus.

Sau đó, bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng đã hai lần bị UBND xã Kim Ngân đình chỉ liên tiếp vì liên quan đến vụ việc.