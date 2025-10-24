Kiểm tra chi ủy, lãnh đạo trường học để xảy ra vụ 40 học sinh ngộ độc 24/10/2025 18:22

(PLO)- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã ở Quảng Trị quyết định kiểm tra chi ủy chi bộ trường học cùng các cá nhân liên quan vụ 40 học sinh bị ngộ độc phải nhập viện.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Ngân vừa quyết định kiểm tra đối với chi ủy chi bộ cùng các cá nhân liên quan Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy.

Đây là trường học đã xảy ra vụ 40 học sinh ngộ độc phải nhập viện khiến nhiều phụ huynh phản ứng gay gắt đối với ban giám hiệu trường, nhất là đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, Hiệu phó trường này.

Bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng, vẫn đến trường dù đang bị tạm đình chỉ công tác. Ảnh: MT.

Các cá nhân bị kiểm tra gồm ông Đỗ Văn Mỹ, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng; bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Ngân yêu cầu Chi ủy Chi bộ Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, các cá nhân có liên quan, thành viên đoàn kiểm tra nghiêm túc thực hiện.

Trước đó, ngày 22-10, UBND xã Kim Ngân có quyết định tiếp tục tạm đình chỉ công tác đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, thêm 15 ngày, kể từ ngày 23-10.

Phụ huynh phản ứng gay gắt khi thấy bà Đỗ Thị Hồng Huế đến trường khi đang bị đình chỉ công tác, chờ kết luận điều tra. Ảnh: MT.

Theo UBND xã Kim Ngân, lý do tiếp tục tạm đình chỉ công tác vì nhiều phụ huynh phản đối việc bà Huế đi làm trở lại và chưa có kết luận điều tra vụ 40 học sinh ngộ độc từ cơ quan chức năng.

Như PLO đã thông tin, ngày 18-10, đại diện UBND xã Kim Ngân lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học Kim Thủy liên quan vụ 40 học sinh ngộ độc phải nhập viện.

Việc lập biên bản diễn ra sau khi có kết quả kiểm nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang. Theo đó, viện này xác định một trong bốn mẫu thức ăn được thu thập, gửi đi kiểm nghiệm dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus, tác nhân gây ngộ độc thực phẩm.