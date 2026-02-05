Hà Nội thành lập cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình, ban lãnh đạo gồm 4 người 05/02/2026 10:47

(PLO)- Thành ủy Hà Nội vừa công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên cơ sở sáp nhập 6 cơ quan báo chí, phát thanh – truyền hình trực thuộc thành phố, đồng thời bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan này gồm 4 người.

Sáng 5-2, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự và trao các quyết định.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1115 về việc thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên cơ sở sáp nhập 6 cơ quan báo chí của thành phố, gồm: Báo Hà Nội mới; Báo Kinh tế và Đô thị; Báo Phụ nữ Thủ đô; Báo Lao động Thủ đô; Báo Tuổi trẻ Thủ đô và Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội.

Việc thành lập cơ quan mới được thực hiện căn cứ Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 126 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy định số 373 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh truyền hình của Đảng bộ tỉnh, thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho Ban Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thành, Truyền hình Hà Nội.

Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quy định tại Quy định số 373 của Ban Bí thư và các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-2-2026.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng công bố Quyết định số 1122 về việc bổ nhiệm lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội gồm có 4 nhân sự.

Theo đó, ông Vũ Minh Tuấn (sinh ngày 25-5-1975), Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

Ba Phó Giám đốc gồm: ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới; ông Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị; ông Nguyễn Kim Khiêm, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng quyết định thành lập Hội đồng Biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội gồm 7 thành viên, là lãnh đạo, phó lãnh đạo chủ chốt đến từ các đơn vị báo chí, phát thanh – truyền hình của thành phố, nhằm bảo đảm công tác chỉ đạo nội dung, định hướng thông tin và nâng cao hiệu quả tuyên truyền.