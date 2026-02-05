Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khảo sát chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa 05/02/2026 09:42

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, sự tích cực chuẩn bị triển khai của các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP.

Sáng 5-2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn lãnh đạo UBND TP.HCM và các đơn vị liên quan đã đi khảo sát một số dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn lãnh đạo UBND TP.HCM và các đơn vị liên quan khảo sát khu vực trước chợ Bến Thành. Ảnh: NC

Đoàn khảo sát thực tế tại khu vực trước chợ Bến Thành, Vòng xoay Hồ Con Rùa, nhà thi đấu Phan Đình Phùng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khảo sát công trình chỉnh trang trước chợ Bến Thành. Ảnh: NC

Trong buổi khảo sát, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, sự tích cực chuẩn bị triển khai của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Người dân thích thú chụp ảnh trước chợ Bến Thành. Ảnh: NC

Bí thư Thành ủy TP.HCM chỉ đạo các đơn vị có liên quan phải thường xuyên chăm sóc các công trình để phục cho người dân.

Đoàn đến khảo sát tại Vòng xoay Hồ Con Rùa. Ảnh: NC

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng chỉ đạo các đơn vị phải giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt với những nhà vệ sinh công cộng phải được sạch sẽ và phục vụ miễn phí cho người dân.

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, phường Xuân Hòa cho biết, sau khi tiếp nhận bàn giao công trình từ nhà đầu tư, phường sẽ tiếp tục duy tu, chăm sóc để công trình luôn xanh, sạch đẹp.

Công trình tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng với nhiều tiểu cảnh bắt mắt. Ảnh: NC

"Với công trình tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, phường sẽ cho chăm sóc thường xuyên, với công trình tại Hồ Con Rùa ngoài việc duy tu chăm sóc, phường sẽ tiếp tục chỉnh trang. Tổ chức nơi cho người dân đọc sách, ca múa nhạc..."- ông Trần Văn Nam nhấn mạnh.