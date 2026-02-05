Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khảo sát chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa

Sáng 5-2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn lãnh đạo UBND TP.HCM và các đơn vị liên quan đã đi khảo sát một số dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP.
Đoàn khảo sát thực tế tại khu vực trước chợ Bến Thành, Vòng xoay Hồ Con Rùa, nhà thi đấu Phan Đình Phùng.
Trong buổi khảo sát, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, sự tích cực chuẩn bị triển khai của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Bí thư Thành ủy TP.HCM chỉ đạo các đơn vị có liên quan phải thường xuyên chăm sóc các công trình để phục cho người dân.
Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng chỉ đạo các đơn vị phải giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt với những nhà vệ sinh công cộng phải được sạch sẽ và phục vụ miễn phí cho người dân.
Ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, phường Xuân Hòa cho biết, sau khi tiếp nhận bàn giao công trình từ nhà đầu tư, phường sẽ tiếp tục duy tu, chăm sóc để công trình luôn xanh, sạch đẹp.
"Với công trình tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, phường sẽ cho chăm sóc thường xuyên, với công trình tại Hồ Con Rùa ngoài việc duy tu chăm sóc, phường sẽ tiếp tục chỉnh trang. Tổ chức nơi cho người dân đọc sách, ca múa nhạc..."- ông Trần Văn Nam nhấn mạnh.
Ngày 4-2, Văn phòng Thành ủy TP.HCM có công văn truyền đạt ý kiến của Thường trực Thành ủy TP.HCM về chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn TP.
Theo đó, Trong quá trình tổ chức thực hiện, một số công trình như chỉnh trang cảnh quan trước Chợ Bến Thành, khu vực Hồ Con Rùa...) ghi nhận nhiều ý kiến phản hồi của người dân và dư luận xã hội... Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng quy trình, thủ tục pháp lý, các phương án thiết kế, thi công của các đơn vị tài trợ đối với các công trình chỉnh trang đã, đang và sẽ thực hiện.
Tuyệt đối không để tình trạng chưa thống nhất giữa các sở, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý phát sinh (nếu có).
Song song đó là tăng cường kiểm tra thực địa, trao đổi với đơn vị tài trợ để thống nhất phương án thiết kế, tổ chức thi công phù hợp; chủ động tiếp nhận thông tin, ý kiến góp ý của các nhà chuyên môn, chuyên gia trong quá trình thiết kế, thi công, khai thác, sử dụng.