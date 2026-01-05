Chỉnh trang đô thị TP.HCM: Quyết tâm tháo gỡ nút thắt, tạo diện mạo mới năm 2026 05/01/2026 06:23

(PLO)- Năm 2026, TP.HCM đã xác định chỉnh trang đô thị là một trong những chương trình đột phá, trong đó có mục tiêu trọng điểm là di dời nhà ven kênh…

Năm 2026 được xác định là năm bản lề để TP.HCM bứt phá trong việc thay đổi diện mạo đô thị. Với quyết tâm chính trị cao nhất, TP đang dồn lực cho nhiều dự án từ di dời nhà ven kênh rạch, cải tạo công viên, chung cư cũ, chống ngập... cho đến việc hiện thực hóa giấc mơ nhà ở xã hội (NƠXH) cho người lao động.

Để hiểu thêm về những kết quả đạt được cũng như định hướng trong năm 2026 nhằm hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại, văn minh, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM (ảnh), xung quanh vấn đề trên.

Cuối năm 2030, hoàn thành di dời 50% căn nhà ven kênh

. Phóng viên: Thưa ông, bước sang năm 2026, TP.HCM đã xác định chỉnh trang đô thị là một trong những chương trình đột phá, trong đó có mục tiêu trọng điểm là di dời nhà ven kênh, vậy ông đánh giá việc này sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị TP.HCM ra sao?

+ Ông Phạm Minh Mẫn: Trong nhiều năm qua, Thành ủy và UBND TP đã xác định chủ trương tập trung giải quyết tình trạng nhà trên và ven kênh rạch, có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của TP, giải quyết tiêu thoát nước, chống ngập úng trên địa bàn TP.

Đồng thời di dời nhà ven kênh giúp cải thiện môi trường kênh rạch, nhằm đem lại cho người dân điều kiện sống tốt hơn, góp phần thay đổi cảnh quan đô thị, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu…

. Vậy kế hoạch di dời nhà ven kênh sẽ thực hiện trong năm 2026 ở TP.HCM ra sao, thưa ông?

+ Ngày 16-6-2025, UBND TP có Quyết định 2988/QĐ-UBND, phê duyệt đề án chỉnh trang đô thị, khu vực nhà trên và ven sông, kênh rạch trên địa bàn TP giai đoạn 2025-2030.

Vừa qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó xác định chỉ tiêu cụ thể: Đến cuối năm 2030, phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn TP (20.000 căn).

Trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiệm vụ, TP dự kiến tổ chức thực hiện đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven sông, kênh rạch trên địa bàn TP trong năm 2026 với nhiều nội dung.

Trước hết là triển khai thực hiện bồi thường, di dời 3.758 căn nhà trên và ven kênh rạch, thuộc sáu dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư công.

Sáu dự án bao gồm: Cải tạo môi trường rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây; nạo vét trục thoát nước rạch Ông Bé; nạo vét trục thoát nước rạch Bà Lớn; cải tạo sông Kinh; cải tạo rạch Đuôi Trâu; cải tạo kênh T10 quận Bình Tân (cũ).

Hoàn tất chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đối với bốn dự án đang trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương dự án, thực hiện bồi thường, giải tỏa khoảng 1.280 căn nhà.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% nhà trên và ven kênh rạch (khoảng 20.000 căn). Trong ảnh: Khu nhà trên và ven sông bờ bắc kênh Đôi. ﻿Ảnh: THUẬN VĂN

Bốn dự án bao gồm: Mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và Công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ; cải tạo rạch Cây Liêm; cải tạo môi trường rạch Cầu Cụt; cải tạo môi trường rạch Ông Bầu, Chín Xiểng.

Tiếp đó là nghiên cứu, lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 làm cơ sở, để phê duyệt và thực hiện các dự án nạo vét, cải tạo, chỉnh trang khu vực trên và ven sông, kênh rạch theo thẩm quyền.

Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng quỹ NƠXH, nhà ở phục vụ tái định cư khi tổ chức di dời, lộ trình chi tiết triển khai thực hiện đối với từng dự án.

Tham mưu, trình HĐND TP, UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực trên và ven sông, kênh rạch đối với các dự án đã được giao nhiệm vụ…

Nếu chỉnh trang đô thị là mục tiêu, phát triển NƠXH chính là con đường ngắn nhất và bền vững nhất để TP.HCM thay da đổi thịt, hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Công tác chỉnh trang và phát triển đô thị được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, để đảm bảo việc phát triển đô thị của TP.HCM theo đúng định hướng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Qua đó đạt được mục tiêu phát triển đô thị hiện đại và bền vững, là TP có chất lượng cuộc sống cao, giàu bản sắc, môi trường bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Khởi công 47 dự án nhà ở xã hội trong quý I-2026

. Chỉnh trang đô thị không chỉ đơn thuần là việc giải tỏa những khu nhà lụp xụp ven kênh rạch hay phá dỡ những chung cư cũ nát. Nó còn phải thay không gian sống và phát triển NƠXH là một trong những mục tiêu. Vậy mục tiêu phát triển NƠXH ở TP.HCM cụ thể như thế nào, thưa ông?

+ Cả giai đoạn 2021-2025, TP.HCM hoàn thành 17.902/18.143 căn, đạt 98,7% kế hoạch năm năm. Trong đó, giai đoạn 2021-2024 hoàn thành 5.103 căn; năm 2025 hoàn thành 12.799 căn.

Như vậy, giai đoạn 2021-2025 và năm 2025, TP.HCM đạt được chỉ tiêu phát triển NƠXH mà Thủ tướng đã giao.

Ngoài ra, qua rà soát, trên địa bàn TP có 47 dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư, với quy mô khoảng 34.600 căn.

Sở Xây dựng tập trung thúc đẩy chủ đầu tư các dự này hoàn tất thủ tục pháp lý, để khởi công xây dựng trong quý I-2025, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2026 là 28.500 căn và tạo nguồn hoàn thành cho các năm tiếp theo.

Hoạt động cải tạo rạch Xuyên Tâm trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

. Từ những chỉ tiêu đặt ra, xin ông cho biết giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu trên, thưa ông?

+ Trong thời gian tới, sở sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp.

Cụ thể như bổ sung chỉ tiêu phát triển NƠXH vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP để theo dõi, chỉ đạo. Thúc đẩy hoàn tất thủ tục pháp lý của 47 dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư, phấn đấu khởi công theo kế hoạch.

Rà soát tổng thể quy hoạch các khu chức năng trên địa bàn TP, dự báo quy mô dân số, xác định nhu cầu NƠXH để làm cơ sở quy hoạch bố trí quỹ đất, dự án đầu tư xây dựng NƠXH trên địa bàn TP đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

Xây dựng nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng NƠXH từ nguồn vốn ngân sách của TP, theo điểm g khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở.

Ban hành trình tự đầu tư xây dựng NƠXH trên địa bàn TP trên cơ sở Nghị quyết 201/2025/QH15 và Nghị định 192/2025/NĐ-CP.

Tiếp đó là việc hoàn thiện pháp lý và công bố thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình xây dựng NƠXH để các chủ đầu tư dự án NƠXH áp dụng, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng dự án.

Kiện toàn Quỹ Phát triển nhà ở TP theo Nghị định 302/2025/NĐ-CP để quỹ thực hiện đầu tư xây dựng NƠXH, tạo lập quỹ NƠXH để cho thuê, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuê.

Kiểm soát đối tượng NƠXH, giải quyết đầu ra, xác định nhu cầu thật về NƠXH trên địa bàn TP, tránh tình trạng người dân xếp hàng để tranh suất mua NƠXH. Đồng thời kết nối cung cầu tạo ra nguồn tài chính phát triển NƠXH.

. Xin cảm ơn ông.

Trong năm 2026: Sẽ xây dựng 28.500 căn nhà ở xã hội Theo đề án của Chính phủ về đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH, giao chỉ tiêu phát triển NƠXH cho TP.HCM mới đến năm 2030 là 199.400 căn. Giai đoạn 2021-2025: Chỉ tiêu được giao hoàn thành 18.143 căn. Năm 2021-2024: Đã hoàn thành 5.103 căn; năm 2025: 13.040 căn. Giai đoạn 2026-2030: 181.257 căn. Trong đó, số căn được giao hoàn thành hằng năm như sau: Năm 2026: 25.287 căn; năm 2027: 31.838 căn; năm 2028: 37.314 căn; năm 2029: 42.835 căn; năm 2030: 43.983 căn. Ngày 28-11-2025, Sở Xây dựng đã có công văn báo cáo Bộ Xây dựng về điều chỉnh chỉ tiêu trên địa bàn TP hằng năm đến năm 2030. Theo đó, năm 2025: 13.040 căn; năm 2026: 28.500 căn; năm 2027: 38.157 căn; năm 2028: 38.200 căn; năm 2029: 38.200 căn; năm 2030: 38.200 căn.