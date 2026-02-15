Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 15/02/2026 20:56

(PLO)- Đường hoa Thành phố Tết Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, mang đến diện mạo mới giàu cảm xúc với sự giao thoa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại.

Tối 15-2, UBND TP.HCM khai mạc Đường hoa Thành phố Tết Bính Ngọ 2026 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Với chủ đề “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình”, đường hoa năm nay mang diện mạo mới, không gian mở rộng với nhiều trải nghiệm sáng tạo.

Đường hoa mở cửa phục vụ công chúng từ tối 15-2 đến 21 giờ ngày 22-2-2026 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đường hoa với hình tượng linh vật ngựa đầy năng lượng, các đại cảnh giàu cảm xúc và trải nghiệm công nghệ mới mẻ sẽ là điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn. Qua đó mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc xuân đáng nhớ, khởi đầu năm mới nhiều hy vọng.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khai mạc tối 15-2. Ảnh: Thuận Văn.

Lãnh đạo UBND TP.HCM đề nghị các sở, ngành và lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Điều này nhằm đảm bảo đường hoa diễn ra an toàn, văn minh, để mỗi người dân đều cảm nhận được một thành phố nghĩa tình, hiếu khách.

Theo Ban Tổ chức, lần đầu tiên trong lịch sử 23 năm, mô hình trải nghiệm ban ngày và ban đêm được triển khai song song.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ Mapping, AR, ánh sáng tương tác tạo nên những lớp cảm xúc khác biệt.

Đây là bước đột phá thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ – dám làm của TP.HCM.

Đại biểu cắt băng khai mạc Đường hoa. Ảnh: Thuận Văn.

Không gian đường hoa năm nay tiếp tục ghi dấu ấn hội nhập quốc tế với các tác phẩm trưng bày từ Tổng Lãnh sự quán các nước: Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Hoa và Thái Lan tại TP.HCM.

Mỗi quốc gia mang đến một sắc thái văn hóa riêng, hòa quyện cùng các tác phẩm hoa nghệ thuật của Việt Nam do các đơn vị thuộc Saigontourist Group thực hiện. Sự kết hợp này góp phần làm nên diện mạo đa sắc màu cho đường hoa lần thứ 23.

Đường hoa Thành phố Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình". Ảnh: Thuận Văn.



Đường hoa trải dài trên đại lộ Nguyễn Huệ, chia thành ba chương: “Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước”. Chuỗi đại cảnh và linh vật gây ấn tượng với quy mô lớn, tạo hình giàu cảm xúc.

Người dân tham quan, check in Đường hoa tối ngày 15-2. Ảnh: Thuận Văn.

Một số đại biểu tham quan Đường hoa Tết Bính Ngọ. Ảnh: Thuận Văn.

Nổi bật là đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” cao 6,4 m, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. Tác phẩm mang ý nghĩa viên mãn, cát tường với hiệu ứng màu sắc chuyển biến linh hoạt theo góc nhìn.

Cạnh đó, “Nhất mã thong dong” là linh vật lớn nhất với chiều cao gần 7 m, tạo hình từ tre đan thân thiện môi trường. Đại cảnh “Lý ngựa ô” tái hiện văn hóa Nam Bộ bằng tạo hình vui nhộn, hiệu ứng sơn mài hologram bắt mắt. Khu vực “Rực rỡ miền ký ức” khép lại hành trình bằng chiếc đèn kéo quân khổng lồ, gợi nhắc Tết truyền thống.

Đáng chú ý, công nghệ Mapping kể câu chuyện từ huyền thoại Thánh Gióng đến hành trình phát triển siêu đô thị. Đại cảnh cuối “Giang sơn cẩm tú” với hình tượng chín ngựa vĩnh cửu phi nước đại tạo ấn tượng mạnh mẽ. Ngoài ra, trải nghiệm AR trên nền tảng TikTok mang đến những khoảnh khắc check-in mới lạ cho giới trẻ.