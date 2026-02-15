Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc 15/02/2026 13:46

(PLO)- Sáng 15-2 (tức 28 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ bước vào những khâu hoàn thiện cuối cùng sau hơn nửa tháng thi công khẩn trương. Lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay.

Sáng 15-2 (tức 28 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ bước vào những khâu cuối cùng trước lễ khai mạc.

Tại đây, hơn 100.000 giỏ hoa khoe sắc bên hàng chục linh vật ngựa được tạo hình công phu. Sắc xuân phủ kín từ cổng chào đến các cụm trang trí, tạo nên bức tranh rực rỡ giữa lòng thành phố.

Từ sáng sớm, rất đông người dân và du khách quốc tế đã có mặt tại khu vực giao lộ Nguyễn Huệ để ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên. Nhiều gia đình từ các tỉnh, thành cũng tranh thủ du xuân, hòa mình vào không khí náo nức trước thềm năm mới.