Lãnh đạo TP.HCM tổng kiểm tra đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc 13/02/2026 21:27

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cùng Hội đồng nghệ thuật đã cho ý kiến cụ thể từng hạng mục, công trình tại đường hoa Nguyễn Huệ.

Chiều 13-2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cùng Hội đồng nghệ thuật đã tổng kiểm tra Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026.

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức khai mạc vào tối 15-2, tức 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ.

﻿Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cùng Hội đồng nghệ thuật đã tổng kiểm tra đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ghi nhận, công tác thi công đang diễn ra khẩn trương, các hạng mục chính đồng loạt được hoàn tất để kịp thời gian khai mạc. Đến thời điểm này, đường hoa Nguyễn Huệ đã dần thành hình, hàng chục linh vật ngựa đã dần lộ diện.

Tại buổi tổng kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cùng Hội đồng nghệ thuật đã cho ý kiến cụ thể từng hạng mục, công trình. Những hạng mục chưa đạt được yêu cầu nhanh chóng khắc phục trong hai ngày còn lại trước khi khai mạc.

Linh vật ngựa đã lộ diện. Ảnh: HÀ THƯ

Đường hoa Nguyễn Huệ ra mắt lần đầu vào năm 2004, do UBND TP.HCM chỉ đạo, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) chủ trì tổ chức với sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn.

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 mang tầm vóc hoàn toàn mới, đánh dấu bước chuyển mình đặc biệt sau 23 năm hình thành và phát triển. Không chỉ là không gian văn hóa Tết thường niên, đường hoa năm nay được xây dựng như một “bản giao hưởng mùa xuân”.

Dự kiến, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ kéo dài trong 8 ngày, lễ khai mạc diễn ra vào 19 giờ ngày 15-2 và kết thúc lúc 21 giờ ngày 22-2-2026, tức từ 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 Tết Bính Ngọ.