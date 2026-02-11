Xem trước công nghệ mapping ở đường hoa Nguyễn Huệ 2026 vào ban đêm 11/02/2026 11:37

(PLO)- Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 lần đầu tiên ra mắt hai phiên bản trải nghiệm khác biệt, kết hợp giữa sắc hoa rực rỡ vào ban ngày và màn trình diễn công nghệ mapping, AR đột phá vào ban đêm.

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19 giờ ngày 15-2 đến 21 giờ ngày 22-2 (28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Theo Ban Tổ chức, Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên trong 23 năm tổ chức, không gian được thiết kế để mang đến hai phiên bản trải nghiệm khác biệt. Ban ngày, Đường hoa hiện lên như bản giao hưởng màu sắc rực rỡ dưới nắng xuân. Khi đêm xuống, toàn bộ không gian khoác diện mạo mới với lễ hội ánh sáng và công nghệ mapping đột phá.

Clip: Công nghệ mapping Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ.

Ngay từ khi Ban Tổ chức công bố thông tin vào tháng 1-2026, phiên bản ban đêm với công nghệ mapping lần đầu áp dụng đã thu hút sự quan tâm lớn. Tối 10-2, Ban Tổ chức đã chiếu thử mapping trên linh vật tại cổng chào để điều chỉnh phù hợp với thực tế và hệ thống ánh sáng toàn tuyến.

Do đặc thù ánh sáng, hoạt động mapping chỉ diễn ra vào ban đêm, dự kiến ở ba khung giờ 19 giờ, 20 giờ và 21 giờ, mỗi suất kéo dài khoảng 10 phút. Nội dung mapping kể câu chuyện xuyên suốt: Mở đầu là hoa và cánh én, tiếp nối là không khí Tết Việt qua đèn kéo quân, hình ảnh TP.HCM năng động, trống đồng và kết thúc bằng hình ảnh chim Lạc tung cánh.

Song song đó, công nghệ thực tế tăng cường (AR) cũng được tích hợp. Ngày 9-2, đơn vị công nghệ đã khảo sát tọa độ AR tại cổng chào để kết nối ba linh vật trong không gian số với linh vật thực tế.

Người xem có thể ghi lại hiệu ứng AR đồng thời khi thưởng thức mapping, tạo nên những thước phim độc đáo. Khách tham quan chỉ cần quét mã QR hoặc truy cập TikTok, chọn "Thử hiệu ứng AR” để ghi hình linh vật ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào.

Công nghệ thực tế tăng cường (AR) cũng được tích hợp Đường hoa Nguyễn Huệ 2026. Ảnh: BTC.

Hình ảnh sử dụng tiktok thử hiệu ứng của công nghệ thực tế tăng cường (AR). Ảnh: BTC.

Với việc lần đầu mang đến hai phiên bản trải nghiệm, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 hứa hẹn là điểm du xuân không thể bỏ lỡ, kỳ vọng thu hút du khách quay trở lại nhiều lần để thưởng lãm trọn vẹn.