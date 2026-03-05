Mỹ phát động chiến dịch quân sự tại Ecuador 05/03/2026 07:53

(PLO)- Lực lượng quân sự Mỹ và Ecuador đã triển khai các chiến dịch nhằm vào các “phần tử khủng bố” tại Ecuador.

Ngày 4-3, Mỹ thông báo đang phối hợp với Ecuador nhằm chống lại các “phần tử khủng bố” tại quốc gia Nam Mỹ này, kênh Al Jazeera đưa tin.

Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) - đơn vị quân sự phụ trách các chiến dịch tại Trung Mỹ và Nam Mỹ - cho biết các nỗ lực chung đã bắt đầu tại Ecuador.

“Ngày 3-3, lực lượng quân sự Ecuador và Mỹ đã triển khai các chiến dịch nhằm vào các tổ chức khủng bố được chỉ định tại Ecuador” - Tướng Francis Donovan, chỉ huy SOUTHCOM, nói.

“Các chiến dịch này là minh chứng mạnh mẽ cho cam kết của các đối tác tại Mỹ Latinh và Caribe trong cuộc chiến chống lại tai họa khủng bố ma túy” - ông Donovan nói thêm.

Thông cáo đi kèm đoạn video ghi lại cảnh trực thăng quân sự cất cánh, cùng hình ảnh giám sát trên không trắng đen cho thấy các nhóm người lên trực thăng dưới mặt đất.

Video do SOUTHCOM đăng tải về chiến dịch quân sự tại Ecuador. Nguồn: X

Thông báo này dường như là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm trấn áp các mạng lưới tội phạm và băng đảng ma túy tại Mỹ Latinh.

Phạm vi chiến dịch tại Ecuador hiện chưa được công bố, nhưng một số hãng tin Mỹ dẫn nguồn từ giới chức cho biết đến nay hoạt động này chủ yếu giới hạn ở việc hỗ trợ hậu cần và cung cấp thông tin tình báo cho lực lượng Ecuador.

Tại cuộc họp báo ngày 4-3, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ca ngợi chiến dịch phối hợp này.

“Cùng nhau, chúng ta đang hành động dứt khoát để đối đầu với các phần tử khủng bố ma túy – những kẻ từ lâu đã gieo rắc nỗi sợ hãi, bạo lực và tham nhũng cho người dân khắp khu vực” - bà Leavitt nói.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào năm ngoái, Tổng thống Trump đã xúc tiến việc liệt kê nhiều băng đảng ma túy lớn vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài” – thuật ngữ vốn thường dành cho các nhóm vũ trang có mục tiêu chính trị.

Ít nhất 44 cuộc không kích đã được tiến hành nhằm vào các tàu thuyền bị nghi vận chuyển ma túy và các phương tiện hàng hải khác tại biển Caribe và khu vực phía đông Thái Bình Dương.

Hậu quả là 150 người được xác nhận đã thiệt mạng.