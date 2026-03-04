Iran tẩy chay World Cup tại Mỹ, FIFA đối mặt kịch bản chưa từng có 04/03/2026 16:06

(PLO)- Chỉ còn chưa đầy 100 ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, bóng đá thế giới bất ngờ đối diện với một kịch bản gây chấn động khi đội tuyển Iran có thể tẩy chay giải đấu lớn.

Những căng thẳng và diễn biến phức tạp tại Trung Đông đã khiến khả năng Iran không tham dự World Cup 2026 được nhắc đến ngày càng nhiều, đặt FIFA vào tình thế khó xử khi một đội tuyển đã giành vé tham dự có nguy cơ rút lui.

Đội tuyển Iran, thường được người hâm mộ gọi là “Team Melli”, đã giành quyền tham dự World Cup 2026 từ tháng 3 năm ngoái. Đây là lần thứ bảy trong lịch sử họ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và cũng là lần thứ tư liên tiếp Iran vượt qua vòng loại.

Theo kết quả bốc thăm, Iran nằm ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Lịch thi đấu dự kiến của họ bao gồm hai trận vòng bảng tại Los Angeles và một trận tại Seattle.

Iran đã giành vé đến Mỹ dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng tình hình chiến sự căng thẳng có thể khiến họ không tham dự. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, khả năng đội bóng này tham dự giải đấu đang trở nên không chắc chắn. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj, đã có những phát biểu khiến dư luận chú ý. Trong cuộc trả lời truyền hình trong nước, ông cho rằng với tình hình hiện tại, việc kỳ vọng vào World Cup là điều rất khó xảy ra. Phát biểu này được xem như tín hiệu cho thấy khả năng Iran cân nhắc tẩy chay giải đấu.

Ngay sau những diễn biến căng thẳng gần đây, giải vô địch quốc gia Iran cũng đã phải tạm dừng. Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ về việc đội tuyển quốc gia có thể không tham dự giải đấu vào cuối năm nay.

Nếu Iran thực sự rút lui, đây sẽ là một tình huống cực kỳ hiếm gặp trong lịch sử Cúp thế giới. FIFA hiện vẫn giữ thái độ thận trọng trước những tin đồn liên quan. Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom cho biết tổ chức này đang theo dõi sát sao tình hình, nhưng còn quá sớm để đưa ra bình luận chi tiết.

FIFA sẽ phải đưa một đội tuyển khác dự Cúp thế giới trong trường hợp Iran bỏ cuộc chơi. Ảnh: EPA.

Theo các nguồn tin thân cận với FIFA, cho đến thời điểm hiện tại chưa có cuộc thảo luận chính thức nào giữa Liên đoàn bóng đá thế giới và Liên đoàn bóng đá Iran về khả năng rút khỏi giải đấu. Tuy nhiên, nếu kịch bản đó xảy ra, FIFA sẽ buộc phải đưa ra quyết định thay thế đội tuyển Iran bằng một đội khác.

Quy chế World Cup 2026 cũng đã dự liệu những tình huống như vậy. Điều 6 của quy định giải đấu nêu rõ rằng nếu một liên đoàn tham dự rút lui vì những lý do bất khả kháng, FIFA có quyền tự quyết định cách xử lý và thực hiện các biện pháp cần thiết. Điều đó có nghĩa là cơ quan quản lý bóng đá thế giới có thể lựa chọn một đội khác để thay thế.

Trong trường hợp Iran rút lui, khả năng cao suất tham dự sẽ được trao cho một đội tuyển khác của châu Á. Hiện tại, khu vực này đã có tám đội giành vé đến World Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên có 48 đội tham dự. Ngoài ra, châu Á vẫn còn cơ hội có thêm một suất nếu Iraq thắng trận play off liên lục địa với Bolivia hoặc Suriname vào cuối tháng 3.

Người hâm mộ bóng đá Iran cũng bị siết chặt thị thực vào Mỹ. Ảnh: EPA.

Lịch sử World Cup gần như chưa từng chứng kiến một cuộc tẩy chay tương tự. Trong quá khứ, một số đội tuyển đã rút lui khỏi giải đấu năm 1950 vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như vấn đề tài chính hoặc các điều kiện tham dự. Tuy vậy, việc một đội bóng đã vượt qua vòng loại rồi tuyên bố tẩy chay giải đấu chưa từng xảy ra.

Một trường hợp tương tự hiếm hoi trong bóng đá quốc tế xảy ra tại Euro 1992. Khi đó, Nam Tư bị loại khỏi giải đấu chỉ vài tuần trước khi khởi tranh, và Đan Mạch đứng sau họ ở vòng loại được chọn thay thế. Đan Mạch sau đó đã tạo nên câu chuyện cổ tích khi giành chức vô địch.

Có đến 48 quốc gia ở sân chơi World Cup đồng tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada. Ảnh: TFF.

Trong lúc World Cup 2026 chỉ còn khoảng 100 ngày nữa sẽ khai mạc, viễn cảnh Iran tẩy chay giải đấu chắc chắn khiến FIFA phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ trở thành một trong những biến cố lớn nhất từng ảnh hưởng đến công tác tổ chức World Cup.

Còn hiện tại, mọi quyết định vẫn chưa được đưa ra. Nhưng chỉ riêng việc một đội tuyển đã giành vé dự World Cup cân nhắc rút lui cũng đủ khiến cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở nên căng thẳng.