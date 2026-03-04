Cựu nhân viên mát xa của MU cáo buộc Roy Keane đạo đức giả 04/03/2026 13:42

Roy Keane đang phải hứng chịu sự chỉ trích khi một cựu thành viên của Manchester United lên tiếng tố cáo hành vi bắt nạt của ông, đồng thời tố ông là kẻ đạo đức giả, nhằm đáp trả những bình luận mà cựu cầu thủ người Ireland này đã đưa ra.

Cựu đội trưởng của MU Roy Keane đã nhắm vào một số nhân viên của CLB, cáo buộc họ cố gắng "điều hành mọi việc". Nhưng Rod Thornley, người đã làm việc cho MU với tư cách chuyên viên mát xa trong 19 năm dưới thời HLV Sir Alex Ferguson, cho rằng lời chỉ trích của Roy Keane là một cuộc tấn công cá nhân nhắm vào ông sau khi hai người bất hòa.

Rod Thornley (trái) thời còn ở MU dưới trướng HLV Jose Mourinho. ẢNH: MIRROR/GETTY

Roy Keane vẫn nổi tiếng với những giá trị truyền thống và trong suốt thời gian làm đội trưởng ở Manchester United, ông được biết đến là người luôn giữ vững tiêu chuẩn cao. Ông cũng không ngại bày tỏ quan điểm nếu cảm thấy điều đó vì lợi ích tốt nhất của đội.

Nhưng Roy Keane dường như không mấy thiện cảm với các chuyên viên vật lý trị liệu hay các chuyên viên mát-xa, vì ông cho rằng "họ hơi kiêu ngạo", cáo buộc họ cố gắng mua xe của các cầu thủ với giá rẻ và "đeo tai nghe như thể họ là cầu thủ".

Rod Thornley, người đã rời Manchester United vào năm 2019, đã lên tiếng phản bác trên podcast The Busby Way: “Tôi đã chứng kiến ​​anh ta (Roy Keane) bắt nạt người khác nhiều lần. Roy Keane cứ thao thao bất tuyệt về chuyện các nhân viên mát xa và việc mua bán xe của các cầu thủ. Ông ta đã bán xe của mình cho một HLV tạm quyền của Man United. Thế nên, tôi không thể mua xe của một cầu thủ".

Rod Thornley tiếp tục bức xúc: “Tất cả những gì Roy Keane nói đều là nhảm nhí, chỉ nhằm mục đích làm tổn thương tôi. Sau đó tôi bị lăng mạ dữ dội trên mạng và điều đó ảnh hưởng đến tâm lý của tôi. Thật là kinh khủng. Đó là bản chất của ông ta – bắt nạt người khác. Đó là điều mà Roy Keane thường làm".

Rod Thornley cũng gọi Roy Keane là "kẻ đạo đức giả" vì đã cho phép con gái Caragh của mình xuất hiện trên chương trình The Overlap để quảng bá sản phẩm ngũ cốc ăn sáng của cô.

Roy Keane từng lên tiếng chỉ trích các nhân viên mát xa của MU. ẢNH: Stick to Football

Roy Keane đã bày tỏ sự thất vọng của mình với các nhân viên mát xa từ hồi tháng 6 năm 2024 khi ông nói: “Điều từng làm tôi khó chịu là mấy anh chàng làm mát xa, họ hơi kiêu ngạo. Họ hòa nhập vào CLB rồi nghĩ mình là người điều khiển mọi thứ, bật nhạc lên khi đội thắng trận nào đó, và tất cả các nhân viên mát xa đều tràn ra sân.

Chúng tôi đang đi chơi tối, có quầy bar miễn phí, rồi họ sẽ đến cùng với cả đám bạn của họ. Sau đó, họ sẽ đeo tai nghe như thể họ là cầu thủ, rồi bước xuống xe buýt. "Ai muốn bán xe không?", họ sẽ cố gắng mua xe của các cầu thủ với giá rẻ. Họ hay lảng vảng xung quanh và lấy giày của các cầu thủ. Cuối cùng họ có rất nhiều giày và giày thể thao của các chàng trai – những kẻ nhặt nhạnh trong phòng thay đồ".