Carrick lập kỷ lục lịch sử Premier League 02/03/2026 14:55

Michael Carrick đã giúp Manchester United giành được chiến thắng thứ sáu trong bảy trận đấu kể từ khi dẫn dắt đội bóng, sau khi Quỷ đỏ lội ngược dòng đánh bại Crystal Palace với tỷ số 2-1 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 28 Premier League. Carrick lập kỷ lục lịch sử Premier League sau 9 trận dẫn dắt Manchester United.

MU tiếp tục kéo dài chuỗi trận ấn tượng trong giai đoạn "trăng mật" của HLV tạm quyền Carrick. HLV 44 tuổi này được bổ nhiệm tạm quyền sau khi MU sa thải Ruben Amorim hồi tháng Giêng. Là một huyền thoại của MU từ thời còn là cầu thủ, Carrick khởi đầu cùng MU trên tư cách HLV bằng những chiến thắng ấn tượng trước Manchester City và Arsenal.

Sau những kết quả đó, Quỷ Đỏ tiếp tục giành chiến thắng trước Fulham và Tottenham trước khi trận hòa với West Ham, đội suýt nữa làm gián đoạn đà thắng lợi của họ. Nhưng sau khi đánh bại Everton và giờ là Crystal Palace, MU đã trở lại với mạch chiến thắng và quan trọng hơn là vượt qua Aston Villa để vươn lên vị trí thứ ba Premier League. Đáng chú ý, trước khi Carrick trở lại đội bóng, MU ở vị trí thứ sáu và còn kém đội xếp thứ ba Aston Villa đến 11 điểm. Nhưng chỉ sau 7 trận, MU dưới thời Carrick đã hoàn toàn san bằng khoảng cách đó.

Carrick lập kỷ lục lịch sử Premier League với 9 trận bất bại trong 2 giai đoạn dẫn dắt MU với tư cách HLV tạm quyền. ẢNH: Ben Roberts - Danehouse

Đây không phải lần đầu tiên Carrick dẫn dắt Manchester United. Cựu HLV của Middlesbrough từng nắm quyền một thời gian ngắn khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải vào năm 2021, chỉ đạo ba trận đấu của MU. Hai trong số đó là ở Ngoại hạng Anh, khi đội bóng của Carrick giành được trận hòa 1-1 trên sân khách trước Chelsea, trước khi đánh bại Arsenal 3-2 tại Old Trafford.

Nếu tính cả hai giai đoạn dẫn dắt MU với tư cách HLV tạm quyền, Carrick đã có khởi đầu tốt nhất sau 9 trận đấu so với bất kỳ HLV nào trong lịch sử Premier League. Tổng cộng, MU đã giành được 23 điểm trong tổng số 27 điểm tối đa dưới thời cựu tuyển thủ Anh này.

Tầm ảnh hưởng không thể phủ nhận của Carrick đã biến ông trở thành ứng cử viên hàng đầu để kế nhiệm Amorim chính thức vào cuối mùa giải này. Dưới thời Carrick, MU chỉ bị dẫn trước ba lần, và bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ tư của Crystal Palace đánh dấu lần đầu tiên đội bóng của ông bị dẫn trước trên sân nhà Old Trafford.

Nhưng các bàn thắng của Bruno Fernandes và Benjamin Sesko đã hoàn thành màn lội ngược dòng trong hiệp hai, giúp MU vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và tiến gần hơn đến việc giành vé dự Champions League. Sau trận đấu, Carrick thừa nhận rằng ông đã "chờ đợi" khoảnh khắc mà các cầu thủ của mình phải đối mặt với khó khăn.

MU đang chơi thăng hoa dưới thời Carrick. ẢNH: Stu Forster

"Đôi khi trong các trận đấu, bạn phải tìm ra cách", HLV Carrick của MU giải thích, "Chúng tôi muốn thực hiện nhiều pha tấn công hơn và chơi quyết liệt hơn trong việc tấn công hàng phòng ngự của họ, điều mà bạn luôn cố gắng làm, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã làm tốt hơn trong hiệp hai, và cuối cùng đã được hưởng quả phạt đền từ đó.

Vấn đề là, chúng tôi sẽ phản ứng như thế nào? Mọi thứ đang diễn ra theo hướng có lợi cho chúng tôi (sau khi Crystal Palace mất người vì thẻ đỏ và chịu quả 11m), đây là điều tôi đã chờ đợi, khoảnh khắc này, để xem, '"ậy thì, chúng ta sẽ làm gì?". Các chàng trai đã phản ứng rất tốt. Đó là một điều rất quan trọng đối với chúng tôi".

Trận đấu tiếp theo của Manchester United là chuyến làm khách đến Newcastle đá vòng 29 Premier League vào giữa tuần này. Một chiến thắng nữa sẽ giúp Quỷ đỏ có lợi thế trước trận đấu quan trọng với chính Aston Villa tại Old Trafford vào ngày 15-3 (giờ Anh), diễn ra sau khi Premier League tạm nghỉ để nhường chỗ cho FA Cup vào cuối tuần này.