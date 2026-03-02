Đội hình của MU như thế nào trong 5 năm tới? 02/03/2026 07:01

(PLO)- Đội hình của MU như thế nào trong 5 năm tới khi Kai Rooney và JJ Gabriel tỏa sáng cùng bản hợp đồng trị giá 65 triệu bảng Anh.

Đội hình của MU trong 5 năm tới có thể bao gồm những tài năng đầy triển vọng từ học viện đào tạo trẻ, như Kai Rooney và JJ Gabriel. MU trông hoàn toàn khác biệt kể từ khi Michael Carrick tiếp quản vị trí HLV tạm quyền vào tháng Giêng. Carrick đã đưa đội bóng vào cuộc đua tốp 4 Premier League thực sự sau khi giành được 6 chiến thắng và 1 trận hòa trong 7 trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của ông, mới nhất là thắng Crystal Palace 2-1 để vươn lên vị trí thứ ba.

Không khí tại Carrington hiện rất phấn khởi, điều dễ hiểu khi các cầu thủ tin rằng họ có thể đã đạt đến bước ngoặt sau vài năm đầy khó khăn. Một phần của sự lạc quan đó đến từ việc Carrick khôi phục lại cái gọi là "ADN của Manchester United", đó là lối chơi tấn công hấp dẫn và đầy kịch tính.

Một yếu tố khác là sự phụ thuộc vào những tài năng trẻ triển vọng từ học viện đào tạo, một điều đã được gắn bó với CLB từ trước thế hệ vàng "Class of 92", và dường như Carrick rất muốn duy trì điều đó. Những kết quả gần đây và triết lý bóng đá của ông cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn tại Old Trafford, nơi những tài năng trẻ trưởng thành từ đội trẻ có thể kết hợp với các ngôi sao hiện tại của đội một và những tân binh để đưa MU trở lại đỉnh cao.

Kai Rooney được xem là tương lai của Manchester United. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Tờ Mirror Football (Anh) sẽ phân tích đội hình xuất phát của Manchester United trong vòng 5 năm tới nếu họ tiếp tục theo đuổi con đường hiện tại, với trọng tâm là các cầu thủ trẻ triển vọng từ học viện.

GK - Senne Lammens

Thủ môn người Bỉ 23 tuổi này được chiêu mộ với giá 18,2 triệu bảng Anh vào mùa hè năm ngoái. Cho đến nay, Lammens cho thấy anh là một bản hợp đồng xuất sắc và người hâm mộ Manchester United hy vọng anh sẽ tiếp tục tiến bộ hơn nữa trong những mùa giải tới.

2. RB - Michael Kayode

Kayode của Brentford là hậu vệ phải lý tưởng để kế nhiệm Diogo Dalot trong đội hình của MU tương lai. Cầu thủ người Ý, mới chỉ 21 tuổi, sở hữu thể lực bùng nổ, những pha dâng cao tấn công không ngừng nghỉ, khả năng phòng ngự một đối một xuất sắc và một vũ khí bí mật là những cú ném biên cực mạnh.

Leny Yoro sẽ là trụ cột trong đội hình của MU. ẢNH: James Gill - Danehouse

3. RCB - Leny Yoro

Leny Yoro, 20 tuổi, vẫn đang học hỏi những gì cần thiết để trở thành một trung vệ hàng đầu ở Ngoại hạng Anh, nhưng cầu thủ người Pháp vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước. Được ký hợp đồng với giá 52,2 triệu bảng vào năm 2024, Yoro chắc chắn được coi là trụ cột ở phòng ngự trong dài hạn của "quỷ đỏ" thành Manchester.

4. LCB - Cristian Romero

Theo các nguồn tin, đội trưởng Tottenham, Romero, đang muốn rời CLB phía bắc London, và Manchester United nên chiêu mộ anh vào mùa hè này. Cầu thủ người Argentina từng vô địch World Cup này sở hữu kinh nghiệm dày dặn dù mới chỉ 27 tuổi, điều đó khiến anh trở thành ứng cử viên lý tưởng để mang lại sự ổn định cho hàng phòng ngự trẻ trung và đầy triển vọng. Mức phí khoảng 50 triệu bảng Anh có thể đủ để chiêu mộ Romero.

5. LB - Harry Amass

Amass nổi bật như một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của học viện đào tạo trẻ MU và có thể là người thay thế Luke Shaw. Cầu thủ 18 tuổi này có kỹ thuật tốt và khả năng xử lý bóng tiến bộ. Nếu quãng thời gian cho mượn tại Norwich City thành công, hoàn toàn có lý do để tin rằng Amass có thể chiếm được vị trí hậu vệ trái chính thức trong đội hình của MU.

6. CM - Kobbie Mainoo

Kobbie Mainoo có tiềm năng rất lớn. ẢNH: James Gill - Danehouse

Trong vòng 5 năm nữa, Mainoo vẫn chỉ mới 26 tuổi. Tuyển thủ quốc tế người Anh này đã sở hữu kinh nghiệm đáng kể trong các trận đấu quan trọng và đã lấy lại phong độ dưới thời Carrick, người rất ấn tượng với khả năng chống pressing và kỹ năng di chuyển khéo léo trong vòng cấm của Mainoo. Toàn bộ bản sắc tuyến giữa của Manchester United có thể được xây dựng xung quanh Mainoo, và anh là người có khả năng cao nhất sẽ trở thành đội trưởng lâu dài của đội bóng.

7. CM - Adam Wharton

Trong khi Mainoo sẽ là người chơi mạo hiểm hơn ở trục tiền vệ, mục tiêu dài hạn Wharton, 22 tuổi, có thể được MU chiêu mộ để đóng vai trò nhạc trưởng từ tuyến giữa, điều tiết nhịp độ trận đấu giống như chính Carrick đã làm trong thời kỳ đỉnh cao của mình. Với việc Crystal Palace trải qua một mùa giải vô cùng tệ hại, MU có thể là điểm đến lý tưởng của cầu thủ người Anh được định giá khoảng 65 triệu bảng.

8. CAM - Shea Lacey

Lacey, 18 tuổi, hiện là viên ngọc quý của học viện đào tạo Manchester United. Cầu thủ thuận chân trái này, người đã có trận ra mắt đội một vào tháng 12 năm ngoái, rất đa năng, có thể chơi ở vị trí tiền vệ cánh, và sự sáng tạo của Lacey khiến anh trở thành người kế nhiệm hoàn hảo lâu dài cho Bruno Fernandes.

Lacey là viên ngọc quý của học viện đào tạo Manchester United. ẢNH: CAMERASPORTS

9. RW - Kai Rooney

Kai Rooney, con trai của huyền thoại Manchester United Wayne Rooney, được kỳ vọng sẽ sớm gia nhập đội một, khi đã khoác áo đội trẻ của "quỷ đỏ" từ năm 11 tuổi. Ở tuổi 16, Kai vẫn cần phát triển thể chất hơn nữa để đảm bảo vị trí trong đội hình chính, nhưng anh đã gây ấn tượng với những pha di chuyển không bóng khéo léo từ cánh phải, thường xuyên cắt vào trong và thể hiện khả năng dứt điểm điềm tĩnh.

10. LW - JJ Gabriel

JJ Gabriel là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất hiện đang thi đấu tại học viện đào tạo trẻ MU. Cầu thủ 15 tuổi này sở hữu kỹ thuật thô sơ nhưng đầy sức hút, thể hiện sự dũng cảm tương tự như Cristiano Ronaldo đã từng thể hiện hơn hai thập kỷ trước ở vị trí tiền vệ cánh.

JJ Gabriel chơi cực hay ở tuổi 15. ẢNH: MIRROR/GETTY

11. ST - Benjamin Sesko

Sesko ngày càng cho thấy anh xứng đáng với giá trị mà Manchester United đã bỏ nhiều công sức để chiêu mộ hồi mùa hè năm ngoái. Mới chỉ 22 tuổi, thể chất và khả năng dứt điểm của tiền đạo người Slovenia có thể khiến mức phí chuyển nhượng 66,2 triệu bảng của anh như một món hời trong vòng 5 năm tới.