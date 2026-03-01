Tôi đã trải qua thời điểm tồi tệ nhất tại MU 01/03/2026 12:57

(PLO)- "Tôi đã trải qua thời điểm tồi tệ nhất tại MU, tôi biết họ nên bổ nhiệm ai làm huấn luyện viên tiếp theo", đó là ai?

Aaron Wan-Bissaka đã chia sẻ về quãng thời gian của mình tại MU, trong đó có sự giúp đỡ của Michael Carrick trước khi anh gặp khó khăn dưới thời HLV Erik ten Hag, "Tôi đã trải qua thời điểm tồi tệ nhất tại MU, tôi biết họ nên bổ nhiệm ai làm HLV tiếp theo".

Aaron Wan-Bissaka cho rằng Michael Carrick xứng đáng được giao trọng trách HLV trưởng chính thức tại đội chủ sân Old Trafford. Hậu vệ này trước đây từng làm việc dưới quyền HLV tạm quyền hiện tại của Manchester United khi Carrick còn là một phần trong ban huấn luyện của CLB.

Wan-Bissaka, 28 tuổi, gia nhập Manchester United với mức phí lên tới 50 triệu bảng vào năm 2019 sau màn trình diễn ấn tượng tại Crystal Palace. Anh đã có 190 lần ra sân trong suốt 5 năm gắn bó với Old Trafford nhưng cũng trải qua một số giai đoạn khó khăn trước khi chuyển đến West Ham vào năm 2024.

Hậu vệ phải này chỉ mới 21 tuổi khi gia nhập MU và cảm thấy việc xa gia đình là một thử thách. Wan-Bissaka khen ngợi khả năng quản lý con người của Ole Gunnar Solskjaer nhưng không thể thiết lập được mối quan hệ tương tự với HLV tạm quyền Ralf Rangnick hay người kế nhiệm ông, Erik ten Hag.

Carrick đã có một thời gian ngắn làm HLV tạm quyền dẫn dắt MU đá 3 trận bất bại, sau khi Solskjaer rời đi vào tháng 11 năm 2021. Wan-Bissaka đánh giá cao phương pháp của Carrick và đã kêu gọi MU bổ nhiệm Carrick làm HLV chính thức sau 5 chiến thắng trong 6 trận đấu kể từ khi ông trở lại dẫn dắt đội bóng.

Từng trải qua thời điểm tồi tệ nhất tại MU, Wan-Bissaka tin rằng Carrick phù hợp dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford lâu dài. ẢNH: MANCHESTER UNITED

"Michael Carrick là người bạn có thể tin tưởng", Wan-Bissaka nói với tờ Daily Mail (Anh), "Carrick cũng sẽ tin tưởng bạn nếu bạn ủng hộ ông ấy và những gì ông ấy đang muốn làm. Carrick khá thẳng thắn về những gì ông ấy mong đợi ở bạn.

Các cầu thủ hài lòng với ông ấy và những trận đấu mà ông ấy dẫn dắt khi còn là HLV. Giờ đây, khi Carrick trở lại Manchester United, đội bóng đang ở trong tình trạng tốt. Tôi nghĩ ông ấy nên được giao vai trò HLV chính thức. Tôi nghĩ ông ấy xứng đáng với điều đó".

Những thay đổi HLV liên tiếp của Manchester United cuối cùng đã dẫn đến việc Wan-Bissaka bị giảm vai trò. Hậu vệ phải này đã chia sẻ về khó khăn khi không thể ra đi, dù đã mất đi sự ưu ái dưới thời Ten Hag.

"Mọi chuyện rất khó khăn khi Erik ten Hag đến. Ngay khi đến Manchester United, Ten Hag nói với tôi rằng tôi không nằm trong kế hoạch của ông ấy", Wan-Bissaka tiếp tục, "Nhưng khi tôi cố gắng rời đi, Ten Hag lại nói rằng ông ấy không muốn tôi đi. Tôi không thể hiểu nổi. Điều đó ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, vì nó khiến tôi tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo.

Tôi chỉ biết cúi đầu và tự nhủ phải tiếp tục tập luyện, tiếp tục cải thiện và chơi hết mình. Tuy nhiên, việc duy trì động lực rất khó, đặc biệt là khi bạn tập luyện mà không có mục tiêu rõ ràng là thi đấu. Nhưng những người xung quanh đã hướng dẫn tôi đúng hướng và khuyến khích tôi tiếp tục. Cuối cùng mọi chuyện đã xoay chuyển và bắt đầu tốt hơn. Có thể nói tôi đã thay đổi hoặc phát triển về mặt chiến thuật dưới sự dẫn dắt của Ten Hag, bởi vì đó là điều ông ấy mong muốn".

Những tín hiệu trái chiều trong suốt thời gian Ten Hag dẫn dắt chắc chắn không giúp cải thiện tình hình của Wan-Bissaka tại MU. Hậu vệ phải này thường xuyên trở về London sau mỗi buổi tập của MU và đã chia sẻ về cảm giác bị cô lập khỏi những người xung quanh.

"Khi chuyển đến Manchester United, tôi thực sự nhớ nhà, đặc biệt là gia đình và bạn bè", Wan-Bissaka thừa nhận, "Sau mỗi buổi tập, tôi thường đi tàu trở về nhà ở London gần như mỗi ngày. Chỉ khoảng hai tiếng thôi, nhưng đó vẫn là một sự hy sinh lớn, và cuối cùng nó trở nên mệt mỏi, vì vậy tôi biết mình phải dừng lại.

Đó là điều tôi hoàn toàn không quen. Tôi luôn cảm thấy thoải mái ở nhà tại London, được bao quanh bởi những người và những nơi quen thuộc, vì vậy việc mọi thứ thay đổi chỉ sau một đêm thật khó thích nghi. Hầu hết các ngày, tôi chỉ ở nhà một mình, chơi PlayStation cho đến giờ đi ngủ. Tôi đã rất vất vả. Đó có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua".