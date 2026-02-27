UEFA gửi cảnh báo đến MU 27/02/2026 12:59

(PLO)- UEFA gửi cảnh báo đến MU và các CLB Premier League sau khi kết quả tài chính được công bố.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã công bố một báo cáo nêu bật sức mạnh tài chính của giải Premier League, nhưng cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cũng cảnh báo các CLB về hậu quả của việc trả những khoản phí chuyển nhượng khổng lồ. Theo đó, UEFA gửi cảnh báo đến MU và các CLB Premier League.

Manchester United là CLB chi tiêu nhiều nhất Premier League trong 5 năm qua. Theo một báo cáo mới của UEFA, các thương vụ chuyển nhượng của Manchester United đã tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ lên tới 692 triệu bảng Anh, điều mà cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cho rằng tiềm ẩn "rủi ro" đối với môn thể thao này.

Chelsea là đội chi tiêu ròng lớn thứ hai với 658 triệu bảng, còn Arsenal đứng thứ ba với 589 triệu bảng. UEFA khẳng định tỷ lệ chi phí đội hình của họ quan trọng hơn bao giờ hết và có quy định nghiêm ngặt rằng chỉ 70% doanh thu có thể được chi cho chi phí cầu thủ, trong khi hệ thống của Premier League cho phép lên đến 85%.

UEFA gửi cảnh báo đến MU, Chelsea và các CLB Premier League về tình hình tài chính. ẢNH: OFFSIDE

Báo cáo "Bức tranh tài chính và đầu tư của các CLB châu Âu" chỉ rõ rằng bóng đá Anh đang ở một đẳng cấp tài chính khác biệt so với phần còn lại của châu Âu. Andrea Traverso, giám đốc điều hành về tính bền vững tài chính và nghiên cứu của UEFA, cho biết: “Bóng đá châu Âu đang phát triển nhưng không phải không có rủi ro.

Đây là lý do tại sao vai trò của UEFA càng trở nên quan trọng hơn trong việc bảo vệ bóng đá và cho thấy tầm quan trọng của hệ thống tỷ lệ chi phí đội hình. Sự khác biệt chính nằm ở mục tiêu. Mục tiêu của UEFA là tính bền vững. Mục tiêu của Ngoại hạng Anh là tính cạnh tranh".

Trong khi đó, Chelsea là đội chi tiêu nhiều nhất với tổng số tiền bỏ ra là 1,94 tỉ bảng trong 5 năm, cao hơn tới 77% so với đội đứng thứ hai là Manchester City với 1,2 tỉ bảng. Chelsea cũng chịu khoản lỗ trước thuế cao nhất trong lịch sử bóng đá Anh trong mùa giải 2024-2025.

Chelsea đã ghi nhận khoản lỗ trước thuế khổng lồ lên tới 407 triệu euro (342 triệu bảng). Con số này chỉ thấp hơn khoản lỗ 555 triệu euro (483 triệu bảng) của Barcelona trong mùa giải 2020 - 2021.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã chọn nhấn mạnh sự phát triển của bóng đá châu Âu và sự gia tăng đầu tư. "Ấn bản lần này của báo cáo Tình hình Tài chính và Đầu tư của các CLB châu Âu do UEFA công bố khá đặc biệt", ông Ceferin nói, "Báo cáo này không chỉ cho thấy rõ bức tranh tài chính của các CLB bóng đá châu Âu năm 2026, mà còn giúp nhìn lại sự phát triển của môn thể thao này trong 10 năm qua. Những gì báo cáo thể hiện rất đáng khích lệ.

Sau một thập kỷ bao gồm một trong những giai đoạn khó khăn nhất mà môn thể thao và xã hội của chúng ta phải đối mặt, bóng đá châu Âu đã vượt qua và vươn lên mạnh mẽ. Bất chấp những ồn ào, bất chấp áp lực, bất chấp sự nghi ngờ của một số người, tương lai của bóng đá châu Âu vẫn tươi sáng.

Thập kỷ tới sẽ mang đến những áp lực mới, nhưng cũng có những cơ hội thực sự. Với những hiểu biết sâu sắc như báo cáo này cung cấp, bóng đá châu Âu có thể chuẩn bị hiệu quả hơn - và cùng nhau hỗ trợ một tương lai lành mạnh và thành công".