Đề xuất trao đổi trong vụ chuyển nhượng Greenwood là tin xấu với MU 18/03/2026 13:23

(PLO)- Theo các nguồn tin, Juventus được cho là đang quan tâm đến Mason Greenwood và có thể thực hiện một thỏa thuận trao đổi cầu thủ với cựu tiền đạo của Manchester United.

Theo các nguồn tin, Juventus đang rất muốn chiêu mộ cựu tiền đạo của MU là Mason Greenwood từ Marseille, một động thái có thể khiến Quỷ đỏ thu về ít tiền hơn từ điều khoản bán lại trong hợp đồng của anh. MU đã bán Greenwood cho CLB Marseille thuộc Ligue 1 của Pháp vào mùa hè năm 2024.

Manchester United đã đàm phán một điều khoản bán lại, theo đó họ được hưởng một phần đáng kể phí chuyển nhượng mà Marseille có thể thu được từ việc bán Greenwood trong tương lai. Mặc dù các báo cáo ban đầu có ý kiến ​​trái chiều, nhưng điều khoản này được cho là nằm trong khoảng từ 40 đến 50%.

Tờ Tuttosport của Ý cho biết Marseille đã định giá Mason Greenwood ở mức 42 triệu bảng Anh, một khoản tiền mà Juventus khó có thể đáp ứng bằng một giao dịch tiền mặt đơn thuần. Tuy nhiên, người ta cho rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai CLB có thể dẫn đến một giải pháp khác liên quan đến việc trao đổi cầu thủ.

Có thông tin cho rằng Jonathan David hoặc Edon Zhegrova có thể gia nhập Marseille theo chiều ngược lại để giảm giá bán Greenwood cho Juventus. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là Manchester United sẽ thu về ít tiền hơn từ thương vụ tiềm năng này, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

MU có thể nhận được mức phí thấp hơn đáng kể nếu Marseille bán Greenwood cho Juventus bằng cách trao đổi cầu thủ để giảm giá chuyển nhượng. ẢNH: Franco Arland

Cầu thủ 24 tuổi Greenwood rời Old Trafford với mức phí chuyển nhượng 26,6 triệu bảng Anh để gia nhập Marseille vào tháng 7 năm 2024. Greenwood đã ghi được 22 bàn thắng và có 6 pha kiến ​​tạo trong tất cả các giải đấu ở mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng Pháp.

Cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của MU Greenwood đã ghi được 25 bàn thắng và có 8 pha kiến ​​tạo trong 38 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này. Phong độ xuất sắc của Greenwood đã khiến cựu HLV của Marseille, Roberto De Zerbi, ủng hộ anh giành Quả bóng vàng.

Roberto De Zerbi chia sẻ vào thời điểm ông vẫn còn là HLV trưởng của Marseille, "Tôi gặp Mason Greenwood mỗi ngày, cậu ấy có tiềm năng rất lớn. Tôi không thấy cầu thủ nào khác ở châu Âu đạt đến trình độ tương tự."

Mason Greenwood có tiềm năng giành Quả bóng vàng. Việc Greenwood có muốn làm mọi thứ có thể để tranh giành danh hiệu đó hay không là tùy thuộc vào cậu ấy. Với những phẩm chất mà tạo hóa ban tặng, mà cha mẹ cậu ấy đã truyền cho, tôi nghĩ Greenwood xứng đáng nhận Quả bóng vàng.

Tôi muốn Mason Greenwood thi đấu ổn định hơn. Tôi biết cậu ấy cần pressing mạnh mẽ hơn, cần kiểm soát bóng tốt hơn khi đội gặp khó khăn, không được để mất bóng dễ dàng, mà phải giữ bóng để tạo điều kiện cho đội tiến lên vì Greenwood có khả năng làm được điều đó".

Mason Greenwood, người từng có một lần khoác áo đội tuyển Anh, có thể chuyển sang thi đấu cho tuyển Jamaica. Tháng 8 năm 2025, Greenwood nhận được hộ chiếu của Jamaica, mở đường cho anh đại diện cho đất nước của ông bà mình.