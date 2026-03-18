Real Madrid rao bán 6 siêu sao 18/03/2026 12:00

(PLO)- Real Madrid "chuẩn bị danh sách 6 siêu sao có thể bị bán đi trong mùa hè này", bao gồm cả bản hợp đồng trị giá 34,3 triệu bảng Anh.

Rạng sáng nay (18-3), Real Madrid đã đánh bại Man City 2-1 trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân khách Etihad và thắng chung cuộc 5-1 để vào tứ kết. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, theo các nguồn tin, Real Madrid đã lên kế hoạch cho một cuộc cải tổ lớn trong mùa hè này, có thể dẫn đến việc 6 ngôi sao đội một rời đội chủ sân Bernabeu. Gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha đã trải qua một mùa giải đầy biến động trong mùa giải 2025 - 2026, với việc HLV Xabi Alonso bị sa thải vào tháng Giêng.

Real Madrid hiện đang kém đội đầu bảng Barcelona 4 điểm trên bảng xếp hạng La Liga, đồng thời để thua trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha trước đối thủ truyền kiếp của mình, và bị loại khỏi Copa del Rey một cách đáng xấu hổ bởi đội bóng hạng dưới Albacete.

Alvaro Arbeloa thay thế Alonso, nhưng ông cũng đang trải qua quãng thời gian không mấy suôn sẻ trên băng ghế huấn luyện và hy vọng duy nhất của Real Madrid để giành danh hiệu là ở Champions League.

Theo tờ BILD (Đức), Real Madrid dự kiến ​​sẽ có những thay đổi mạnh mẽ trong đội hình mùa hè này nhằm mục đích trở lại mạch chiến thắng. Báo cáo cho thấy có tới sáu cầu thủ có thể rời CLB, trong đó hậu vệ người Áo David Alaba đứng đầu danh sách.

Alaba, 33 tuổi, sẽ hết hợp đồng vào mùa hè sau vài năm thi đấu đầy chấn thương và người ta tin rằng quyết định cho phép anh ra đi đã được Real Madrid đưa ra. Tương tự, hậu vệ Antonio Rudiger nhiều khả năng sẽ rời CLB khi hợp đồng của anh cũng hết hạn vào mùa hè.

David Alaba nhiều khả năng sẽ rời Real Madrid vào mùa hè này. ẢNH: EPA

Tình hình có thể thay đổi khi Rudiger đã trở lại đội một trong những tuần gần đây và ghi bàn trong chiến thắng 4-1 trước Elche vào thứ Bảy tuần trước và dự kiến ​​sẽ có cuộc đàm phán giữa người đại diện của anh và Real Madrid.

Dani Carvajal là một cầu thủ khác có thể ra đi, hậu vệ phải huyền thoại của Real Madrid là ngôi sao thứ ba hết hợp đồng vào cuối mùa giải. Carvajal, một cựu binh với 26 danh hiệu tại Real Madrid, thường xuyên phải ngồi dự bị, nhưng một lần nữa, những trận đấu trong vài tháng tới có thể thay đổi tình hình.

Tuy nhiên, sự ra đi gây chú ý nhất có lẽ là của Eduardo Camavinga. Tiền vệ 23 tuổi, người từng được kỳ vọng sẽ trở thành tương lai của Real Madrid và đội tuyển Pháp, đã thu hút sự quan tâm từ các CLB lớn trên khắp châu Âu.

Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, Real Madrid sẽ cho phép Camavinga - người gia nhập CLB từ Rennes năm 2021 ở tuổi 18 với giá 34,3 triệu bảng Anh - ra đi nếu nhận được lời đề nghị ít nhất 50 triệu euro (43,2 triệu bảng Anh).

Ở một nơi khác, Ferland Mendy và Fran Garcia, hai hậu vệ trái thường đóng vai trò dự bị cho Alvaro Carreras, được cho là sẽ không còn được trọng dụng trong tương lai, thậm chí có thông tin cho rằng cả hai có thể ra đi.

Ở một diễn biến khác, kết quả 3 trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League vào ngày 18-3 như sau, Arsenal thắng Bayer Leverkusen 2-0 (thắng chung cuộc 3-1), Chelsea thua PSG 0-3 (thua chung cuộc 2-8) và Sporting đánh bại Bodo/Glimt 5-0 (thắng chung cuộc 5-3).