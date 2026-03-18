Các cầu thủ Senegal phản ứng sau khi bị tước danh hiệu châu Phi 18/03/2026 11:41

(PLO)- Các cầu thủ Senegal có những phản ứng khác nhau sau khi danh hiệu vô địch Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2025 bị tước bỏ và trao cho Morocco.

Dưới đây là một số phản ứng từ các cầu thủ đội tuyển quốc gia Senegal sau khi Morocco được công bố là nhà vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2025. Quyết định gây tranh cãi của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) về việc tước danh hiệu vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2025 của đội tuyển quốc gia Senegal đã ngay lập tức gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các cầu thủ.

Sáng thứ Tư 18-3, CAF chính thức tuyên bố đội tuyển quốc gia Morocco là nhà vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2025, mặc dù trước đó họ đã để thua Senegal với tỷ số 0-1 trong trận chung kết đầy kịch tính. Quyết định này được đưa ra 58 ngày sau khi trận chung kết AFCON 2025 diễn ra, chính xác là vào ngày 18-1-2026.

Trận chung kết quả diễn ra đầy rẫy tranh cãi. Khi tỉ số là 0-0, trong thời gian bù giờ của hiệp hai, Morocco được hưởng quả phạt đền sau khi trọng tài cho rằng Brahim Diaz đã bị hậu vệ El Hadji Malick Diouf phạm lỗi. Quyết định này đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ phía Senegal.

HLV đội tuyển Senegal, Pape Thiaw, đã yêu cầu các cầu thủ rời sân. Sau 16 phút trì hoãn, đội trưởng Sadio Mane cuối cùng đã thuyết phục được các đồng đội tiếp tục trận đấu. Sau đó, cú sút phạt đền của Diaz đã không thành công sau khi bị thủ môn Edouard Mendy cản phá.

Senegal đã giành chiến thắng 1-0 sau đó để vô địch AFCON, nhưng các cuộc "đình công" dẫn đến việc trận đấu bị hoãn kéo dài rõ ràng đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, CAF đã hủy bỏ kết quả trận đấu và tuyên bố Morocco thắng 3-0.

Các cầu thủ Senegal bị tước danh hiệu AFCON. Ảnh: AFP

Phản hồi của các cầu thủ Senegal

Ngay sau khi thông báo được đưa ra, một số cầu thủ người Senegal đã bày tỏ phản ứng của họ trên mạng xã hội. Tiền vệ Habib Diarra của đội tuyển Senegal đã đăng tải một số bức ảnh chụp cùng chiếc cúp vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2025 và một video về lễ diễu hành ăn mừng chiến thắng tại Dakar.

Trong khi đó, Pathe Ciss lại chọn cách phản ứng thoải mái hơn bằng cách đăng tải một bức ảnh chụp cùng chiếc cúp kèm theo biểu tượng cảm xúc đang cười. Một phản ứng thẳng thắn hơn đến từ Pape Demba Diop, người đã viết: "Tôi nghĩ chúng ta đang ở trong một bệnh viện tâm thần."

Hậu vệ Moussa Niakhate cũng khẳng định điều tương tự. Anh đăng tải bức ảnh chụp cùng chiếc cúp với dòng chú thích: "Đây không phải là trí tuệ nhân tạo. Đây là thật".

Cơ sở cho quyết định

Trong tuyên bố chính thức, CAF giải thích rằng quyết định này được đưa ra bởi Ủy ban Phúc thẩm dựa trên Điều 84 của quy định AFCON. Senegal bị tuyên bố thua cuộc do xử thua về mặt hành chính, vì vậy kết quả trận đấu được ấn định là 3-0 nghiêng về Morocco.

Hơn nữa, đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Morocco đã được chấp thuận, trong khi quyết định trước đó của Ủy ban kỷ luật đã bị bác bỏ. CAF cũng cho rằng hành động của đội tuyển Senegal đã vi phạm các quy định của giải đấu.

Không chỉ vậy, CAF cũng đưa ra một số quyết định bổ sung, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt đối với cầu thủ người Morocco, Ismael Saibari, người bị phát hiện đã vi phạm kỷ luật. Anh bị cấm tham gia hai trận đấu chính thức của CAF, trong đó một trận bị hoãn, và án phạt trước đó của anh cũng bị hủy bỏ.

Liên đoàn bóng đá Morocco cũng bị kết luận có trách nhiệm về một số sự cố trong trận đấu, bao gồm hành vi không đúng mực của cậu bé nhặt bóng và việc fan sử dụng tia laser, mặc dù một số mức phạt đã được giảm nhẹ.