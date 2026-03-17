Thống kê ấn tượng của Carrick và sự hồi sinh của MU 17/03/2026 07:30

(PLO)- 22 điểm sau 9 trận! "Bàn tay" của Michael Carrick đã giúp MU hồi sinh và lấy lại được sự tôn trọng.

Kể từ khi Michael Carrick tiếp quản vị trí HLV tạm quyền, MU đã bắt đầu cảm nhận được sự hồi sinh. Chỉ trong một thời gian tương đối ngắn, cựu tiền vệ huyền thoại của Quỷ đỏ đã xoay chuyển được quỹ đạo đầy bất ổn trước đây của đội chủ sân Old Trafford.

Carrick tiếp quản vị trí HLV vào giữa mùa giải sau khi Manchester United sa thải HLV Ruben Amorim. Tình hình của đội rất khó khăn. Phong độ của "quỷ đỏ" không ổn định, áp lực dư luận ngày càng gia tăng, và vị trí của họ tại Premier League cũng không chắc chắn.

Tuy nhiên, phản ứng của MU dưới thời Carrick rất ấn tượng. Trong chín trận đầu tiên trên cương vị HLV tạm quyền của MU, Carrick đã mang lại những kết quả vượt xa nhiều kỳ vọng.

Trong chín trận đấu đó, Manchester United giành được bảy chiến thắng, một trận hòa và chỉ một trận thua. Điều này có nghĩa là Quỷ đỏ đã thu được 22 điểm trong tổng số 27 điểm có thể đạt được, một tỷ lệ cho thấy hiệu quả cao của họ trong việc tích lũy điểm số.

MU hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Carrick. ẢNH: MIRROR

Những con số thống kê ấn tượng vào đầu nhiệm kỳ của Carrick

Xét theo số liệu, tác động của việc Carrick tại Manchester United đã được cảm nhận ngay lập tức. Tỷ lệ thắng cao đã giúp Manchester United trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong chín trận đấu mà Carrick dẫn dắt, Manchester United đã đạt được những thành tích sau:

Số trận: 9

Thắng: 7

Hòa: 1

Thua: 1

Điểm: 22 trên tổng số 27 điểm

Thành tích này cho thấy tỷ lệ thắng của Carrick trên 80%. Những thống kê này cũng đưa Carrick vào nhóm những HLV có khởi đầu đầy hứa hẹn nhất trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt một đội bóng tại Ngoại hạng Anh.

Màn trình diễn tích cực này đã giúp Manchester United leo lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League với 54 điểm, hơn đội xếp thứ tư Aston Villa 3 điểm sau khi thắng chính đội bóng này 3-1 vào ngày 15-3, củng cố cơ hội giành suất tham dự Champions League mùa giải tới.

Chưa hết, trong nhiệm kỳ đầu tiên tạm quyền dẫn dắt MU 3 trận sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải, Carrick cũng bất bại, thắng 2 và hòa 1.

Khôi phục niềm tin của đội

Niềm vui đã trở lại với các cầu thủ MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Ngoài những con số thống kê, sự thay đổi đáng chú ý nhất là sự tự tin tăng lên của các cầu thủ Manchester United. Lối chơi của đội bóng trở nên quyết liệt và hiệu quả hơn, đặc biệt là trong việc tận dụng tối đa các cơ hội ghi bàn.

Một số chiến thắng quan trọng, thậm chí trước những đội bóng mạnh ở Ngoại hạng Anh, đã củng cố niềm tin của Manchester United rằng họ vẫn sở hữu đủ phẩm chất để cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.

Chuỗi kết quả tích cực này đã khiến ban lãnh đạo MU cân nhắc tương lai của Carrick tại Old Trafford. Sự ủng hộ từ nhiều phía, bao gồm cả chủ sở hữu CLB, đã bắt đầu xuất hiện, khi những màn trình diễn ổn định của đội bóng được chứng minh. “Carrick đã làm một công việc tuyệt vời”, đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe khen ngợi về màn trình diễn của Carrick trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ của ông.