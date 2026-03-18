Malaysia bị văng khỏi Asian Cup, chờ ‘cơn thịnh nộ’ từ Việt Nam 18/03/2026 12:05

(PLO)- Đội tuyển Malaysia đang gặp một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử khi chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé tham dự Asian Cup 2027 sau án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhưng phải chơi trận cuối trên sân của Việt Nam.

Quyết định kỷ luật do AFC đưa ra đã đảo lộn toàn bộ cục diện bảng F, biến đội tuyển Malaysia từ một ứng viên sáng giá trở thành kẻ chỉ còn thi đấu vì danh dự. Theo phán quyết mới nhất của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị xác định vi phạm Điều 56 khi sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện trong hai trận đấu quan trọng.

Cụ thể, các chiến thắng Nepal 2-0 ngày 25-3-2025 và thắng Việt Nam 4-0 ngày 10-6-2025 đều bị hủy bỏ, đồng thời Malaysia bị xử thua 0-3 ở cả hai trận. Không dừng lại ở đó, FAM còn phải nộp phạt 50.000 USD.

Hệ quả lập tức xuất hiện trên bảng xếp hạng. Từ vị trí có 15 điểm và tràn đầy cơ hội đi tiếp, Malaysia tụt xuống còn 9 điểm, chính thức bị loại khỏi vòng loại. Trong khi đó, Việt Nam vươn lên dẫn đầu với 15 điểm và nắm chắc chiếc vé đến vòng chung kết Asian Cup năm sau tại Saudi Arabia.

Không có 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", cơ hội cho Malaysia có điểm ở Việt Nam rất thấp. Ảnh: ANH HỮU.

Trận đấu giữa hai đội vào ngày 31-3 tại Nam Định vì thế mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Với tuyển Việt Nam là thời cơ khẳng định vị thế số một bảng đấu trong khi Malaysia chỉ là trận chiến danh dự trong bối cảnh tinh thần toàn đội bị ảnh hưởng nặng nề bởi bê bối.

Nhà phân tích bóng đá Zulakbal Abdul Karim nhận định đây là giai đoạn u ám bậc nhất của bóng đá Malaysia trong nhiều thập kỷ. Ông cho rằng những gì đang diễn ra khiến người hâm mộ phẫn nộ, đồng thời tạo áp lực khổng lồ lên các cầu thủ vốn không trực tiếp gây ra sai phạm.

Theo ông, việc chiến thắng trước Việt Nam trước đó bị xử thua ngược chắc chắn sẽ khiến đội chủ nhà thêm quyết tâm trong cuộc tái đấu. Một thất bại nặng nề dành cho Malaysia là kịch bản dễ xảy ra, khi đội khách không kịp lấy lại tinh thần.

AFC ra lệnh trừng phạt nặng nề bóng đá Malaysia. Ảnh: EPA.

Dù vậy, vị chuyên gia này vẫn nhìn thấy một cơ hội trong nghịch cảnh. Ông cho rằng các cầu thủ Malaysia cần xem trận đấu tới như dịp để chứng minh giá trị bản thân, đặc biệt khi tương lai sự nghiệp của họ có thể bị ảnh hưởng bởi bê bối không do mình gây ra. Một màn trình diễn tích cực có thể giúp họ lấy lại niềm tin từ người hâm mộ và các CLB.

Nguồn cơn của án phạt bắt đầu từ vụ việc liên quan đến bảy cầu thủ bị nghi làm giả giấy tờ, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Trước đó, FIFA đã ra án cấm thi đấu 12 tháng với nhóm cầu thủ này, đồng thời phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ. FAM cũng bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ.

Mọi nỗ lực kháng cáo của phía Malaysia đều thất bại khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên quyết định của FIFA vào ngày 5-3. Điều này khiến cánh cửa dự Asian Cup chính thức khép lại với đội bóng Đông Nam Á.

Đội khách sẽ không có nhiều tinh thần đá trận thủ tục khi biết mình đã bị loại. Ảnh: ANH HỮU.

Zulakbal cho rằng bài học lớn nhất từ vụ việc là không nên tìm kiếm lợi thế bằng những con đường thiếu minh bạch. Ông nhấn mạnh rằng Malaysia hoàn toàn có khả năng đánh bại Nepal mà không cần đến những cầu thủ gây tranh cãi, và sai lầm trong tính toán đã khiến cả chiến dịch sụp đổ.

Khi mọi hy vọng đã tan biến, điều duy nhất Malaysia có thể làm là bước vào trận đấu cuối với tinh thần chiến đấu cao nhất. Nhưng trước một Việt Nam đang hưng phấn và có lợi thế sân nhà, thử thách dành cho đội khách ở sân Thiên Trường ngày 31-3 chắc chắn sẽ vô cùng khắc nghiệt.