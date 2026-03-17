Chelsea chính thức bị phạt nặng 17/03/2026 10:51

(PLO)- Chelsea vừa phải nhận án phạt tài chính nặng từ Premier League sau khi giải đấu xác định đội bóng này từng vi phạm các quy định tài chính trong quá khứ.

Theo thông báo vừa được công bố, Chelsea bị phạt 10,75 triệu bảng Anh (khoảng 14,27 triệu USD) và đối mặt với lệnh cấm chuyển nhượng kéo dài một năm dưới dạng án treo.

Bên cạnh đó, đội bóng thành London còn bị áp dụng lệnh cấm ngay lập tức đối với việc chiêu mộ cầu thủ trẻ từ các học viện trong thời hạn 9 tháng. Đây là một phần trong gói kỷ luật liên quan đến những sai phạm xảy ra trong giai đoạn trước khi Chelsea đổi chủ.

Những vấn đề này được phát hiện sau khi tập đoàn do doanh nhân người Mỹ Todd Boehly đứng đầu tiếp quản Chelsea từ tỷ phú Nga Roman Abramovich vào năm 2022. Trong quá trình rà soát nội bộ, ban lãnh đạo mới đã cung cấp cho Premier League nhiều thông tin về các hoạt động tài chính trước đây của CLB.

Ông chủ cũ của The Blues vi phạm các nguyên tắc tài chính ở Premier League. Ảnh: EPA.

Cuộc điều tra cho thấy trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2018, đã tồn tại một số khoản thanh toán từ các bên thứ ba liên quan đến Chelsea. Các khoản tiền này được chi trả cho cầu thủ, những người đại diện chưa được đăng ký chính thức và một số cá nhân khác nhưng không được công bố đầy đủ theo quy định của giải đấu.

Tuy vậy, Premier League cũng xác nhận rằng ngay cả khi những khoản chi này được ghi nhận đầy đủ trong báo cáo tài chính thời điểm đó, Chelsea vẫn sẽ không vi phạm các quy định về lợi nhuận và tính bền vững tài chính (PSR).

Các quan chức giải đấu cho biết việc Chelsea chủ động tự khai báo sai phạm, thừa nhận trách nhiệm và hợp tác trong suốt quá trình điều tra đã được xem là yếu tố giảm nhẹ khi quyết định mức xử phạt.

Đội chủ sân Stamford Bridge bị phạt nặng. Ảnh: EPA.

Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cũng đưa ra 74 cáo buộc riêng đối với Chelsea vì vi phạm các quy định quản lý bóng đá, tất cả đều liên quan đến những thông tin được ban lãnh đạo mới cung cấp sau khi tiếp quản đội bóng.

Trong phản hồi chính thức, Chelsea cho biết họ đã đạt được thỏa thuận với Premier League về các vấn đề quy định trong quá khứ và hoan nghênh việc giải đấu ghi nhận mức độ hợp tác của CLB trong quá trình làm rõ vụ việc.