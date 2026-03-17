Hãng thông tấn quốc gia Malaysia nói gì về việc AFC xử Malaysia thua Việt Nam và Nepal 0-3 17/03/2026 15:46

(PLO)- Bernama - Hãng thông tấn quốc gia Malaysia đã lên tiếng về án kỷ luật của AFC dành cho tuyển Malaysia.

Ngày 17-3, hãng thông tấn quốc gia Malaysia - Bernama đã chính thức đăng thông tin “Tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 trận đá với tuyển Việt Nam và Nepal".

Đấy là hai trận mà tuyển Malaysia đã dùng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định, bị giả mạo hồ sơ qua mặt FIFA và các bên liên quan.

Trong khung hình này 4 tuyển thủ Malaysia đều dính gian lận hồ sơ nhập tịch. Ảnh: TUẤN HỮU

Lượt trận đầu bảng F, tuyển Malaysia dùng hai cầu thủ gian lận hồ sơ thắng tuyển Nepal 2-0 vào tháng 3-2025, đến lượt trận thứ nhì vào ngày 10-6-2025, tuyển Malaysia dùng đến 7 cầu thủ nhập tịch gian lận hồ sơ và đánh bại tuyển Việt Nam 4-0.

Ngày 17-3, liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức ra án phạt xử tuyển Malaysia thua Nepal 0-3 và thua Việt Nam 0-3.

Joao Figueiredo (14) và Hector Hevel đều khoác áo CLB Johor Darul Tazim tháng trước sang Nam Định đá Shopee Cup. Ảnh: TUẤN HỮU.

Trước đó những trận giao hữu trong lịch tập trung của FIFA, Malaysia cũng dùng cầu thủ nhập tịch gian lận đá với Singapore, Cape Verdi và Palestine và đã bị FIFA xử thua cả 3 trận này là 0-3.

Trong khi đó, vòng loại Asian Cup 2027 là giải trực thuộc của AFC nên tổ chức này ra án phạt cụ thể cho những đội dùng sai quy định về cầu thủ, vi phạm nghiêm trọng đạo đức FIFA.

Hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia đã chia sẻ thông tin chuyện lùm xùm gần 9 tháng qua của bóng đá Malaysia.

AFC cũng đang tiến hành động thái “kiểm toán” toàn bộ cách quản lý của LĐBĐ Malaysia (FAM) khi hiện nay không xác định được ai là kẻ chủ mưu trong việc gian lận hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch. AFC đã yêu cầu FAM cải tổ hệ thống quản trị của tổ chức này.