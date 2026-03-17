Báo chí Đông Nam Á đồng loạt nói về án phạt của AFC với bóng đá Malaysia 17/03/2026 17:18

Ngay sau khi AFC chính thức đưa ra án phạt cho tuyển Malaysia sau vụ làm giả hồ sơ nhập tịch, báo chí khu vực rầm rộ đưa tin.

Đáng chú ý tờ Bola của Indonesia còn cho biết thêm Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tính gửi thư yêu cầu AFC gia giảm, thậm chí là bỏ bớt án phạt. Bài báo trên Bola không nói bức thư của FAM yêu cầu AFC giảm án phạt nào khi AFC xử Malaysia thua Nepal và Việt Nam cùng 0-3, vì hai trận này, họ dùng cầu thủ giả mạo hồ sơ. Cùng với đó, AFC buộc Malaysia nộp phạt 50 ngàn USD.

Có lẽ FAM yêu cầu AFC giảm hoặc hủy án phạt tiền, còn dùng cầu thủ bất hợp pháp bị xử thua 0-3 thì không thể được vì đó là luật của FIFA.

Bài báo đăng trên tờ thể thao lớn nhất Thái Lan - Siam Sport giật tít: “Thông báo chính thức, AFC xử Malaysia thua 2 trận”.

Báo này bình luận, AFC không hề nương tay cùng án phạt tiền khủng 1,8 triệu baht, tức 50 ngàn USD. Theo đó, với án phạt này, thứ tự bảng F vòng loại Asian Cup 2027 đã đảo ngược: tuyển Việt Nam đã có vé dự VCK Asian Cup 2027 khi Malaysia bị trừ sáu điểm. Báo chí Thái Lan còn chỉ ra tên bảy cầu thủ này đã giả mạo giấy tờ về nguồn gốc tổ tiên để có được quốc tịch Malaysia sau một cuộc điều tra rất kỹ lưỡng của FIFA và cuối cùng giữ nguyên mức án.

Ấn phẩm Siam Sport cũng kết luận trận Việt Nam tiếp Malaysia ngày 31-3 trên sân Thiên Trường vẫn diễn ra đúng lịch.

Một bài báo khác của tờ Bola giật tít: “Nóng: AFC trừng phạt Malaysia vì bê bối nhập tịch giả”. Họ chỉ ra trận thứ nhất bảng F, đội tuyển Malaysia tiếp Nepal trên sân Sultan Ibrahim ở Johor (sân nhà của CLB Johor Darul Tazim) vào ngày 25-3-2025. Trận này Malaysia dùng 2 cầu thủ nhập tịch sai quy định và thắng Nepal 2-0, nay bị xử thua 0-3. Sau đó, lượt trận thứ nhì ngày 10-6-2025, Malaysia dùng đến 7 cầu thủ nhập tịch giả hồ sơ đá với tuyển Việt Nam trên sân Bukit Bukit Jalil và thắng 4-0.

Báo Straits Times của Singapore chạy tít: “Malaysia đã văng khỏi cuộc đua Asian Cup”. Bài báo bình luận những trận gặp Việt Nam và Nepal, tuyển Malaysia đã dùng cầu thủ sai lệch hồ sơ nhập tịch và kết quả bị AFC xử thua hai trận này 0-3 khi trước đó lần lượt họ thắng 2-0 và 4-0.

Báo chí của Singapore còn đặt ra hoài nghi liệu trận lượt về ngày 31-3, chủ nhà Việt Nam tiếp Malaysia sẽ diễn ra những kịch bản gì? Straits Times còn bình luận thêm FIFA đã tìm ra những chứng cứ việc Malaysia giả mạo hồ sơ 7 cầu thủ.