AFC cần lên tiếng để bóng đá Việt Nam tính toán 16/03/2026 15:00

(PLO)- Các đội trẻ, nhất là ở Đông Nam Á, trong đó có U-17 Việt Nam rất quan tâm đến tình hình xung đột tại Trung Đông.

Cuộc xung đột tại Trung Đông đang ngày một leo thang, lan rộng và hoàn toàn không có dấu hiệu dừng, U-17 Việt Nam đã góp mặt tại VCK U-17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

VCK U-17 châu Á 2026 khai diễn đầu tháng 5 tại Saudi Arabia, cũng là vòng loại World Cup U-17 cùng năm tại Qatar. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chưa lên tiếng, trong chỉ còn khoảng 1,5 tháng nữa là khai mạc, các đội trẻ, trong đó có U-17 Việt Nam đang bị động khi thời gian đến giải không còn nhiều.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam vượt qua vòng loại với ngôi nhất bảng. Ảnh: AFC

Cuộc chiến đang leo thang và lan rộng khắp Trung Đông khiến những sự kiện thể thao lớn ở các quốc gia Trung Đông đang hủy và hoãn. Chẳng hạn trận Siêu cúp Tây Ban Nha - Argentina dự kiến diễn ra ở Qatar ngày 27-3 đã hủy, Ban tổ chức chưa tìm ra được giải pháp thay thế, kể cả việc dời trận sang châu Âu cũng chưa có kết quả.

Sự kiện lớn khác là hai chặng đua F1 ở Bahrain và Saudi Arabia cũng đã chính thức hủy. Hai chặng đua F1 diễn ra ở 2 quốc gia Trung Đông này theo lịch là rơi vào tháng 4 tới.

16 đội U-17 của châu Á sẽ có 1/2 được dự World Cup U-17 cùng năm.

Với F1 thì hủy chứ không hoãn. Vì các chặng đua khác sau đó ở những quốc gia khác trong năm đã được lên lịch và chuẩn bị hậu cần cho giải đua rất tốn kém.

Với VCK U-17 châu Á như lịch đã công bố thì diễn ra đầu tháng 5 tại Saudi Arabia mà quốc gia này cũng đã hứng chịu những đòn trả đũa của Iran đánh vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại đó.

U-17 Việt Nam ở bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE, VCK U-17 châu Á chỉ cần vượt qua vòng bảng vào tứ kết là có vé đi World Cup U-17 cuối năm 2026 tại Qatar.

Tại VCK U-17 châu Á, khu vực Đông Nam Á ngoài Việt Nam còn có U-17 Thái Lan, Myanmar (bảng A), U-17 Indonesia (bảng B) và U-17 Úc (bảng D). Nhiều đội trẻ Đông Nam Á như Indonesia và Thái Lan đã lên tiếng đề nghị AFC xác định như thế nào trong tình hình hiện nay.

Sở dĩ có sự quan tâm này là vì các đội đang chuẩn bị chu đáo để săn tìm tấm vé World Cup, các cầu thủ của các đội U-17 thì không bận khoác áo CLB hay đội tuyển nên họ càng muốn tập trung vào chuẩn bị sớm để tăng cơ hội tìm vé World Cup U-17 cuối năm.