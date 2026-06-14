Kết thúc giải Vô địch U-19 Đông Nam Á: Thái Lan khóc như mưa sau khi mất ngôi vô địch về tay Úc 14/06/2026 12:55

(PLO)- Đội tuyển U-19 Thái Lan nỗ lực hơn... 200% sức lực nhưng vẫn thua đối thủ vượt trội nhiều thứ.

Không có bất ngờ nào xảy ra ở trận chung kết và tranh hạng ba giải vô địch U-19 Đông Nam Á chiều và tối 13-6.

Các cầu thủ trẻ Thái Lan đã ôm mặt khóc tức tưởi sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân ở Sumatra, Indonesia.

Nhiều cầu thủ trẻ Thái Lan đã khóc khi thua trận chung kết trước Úc 0-2. Ảnh: FAT.

Tuy nhiên, những giọt nước mắt ấy chỉ là sự buồn bã khi không có ngôi vô địch, những cảm xúc thua cuộc mà thôi. U-19 Úc đã thể hiện đẳng cấp cao hơn và họ xứng đáng lên ngôi.

Alexander Garbovski đưa Úc vượt lên dẫn 1-0 ở phút 41 và Beckham Baker ấn định tỉ số 2-0 phút cuối trận 90+7.

Dẫu sao ngôi vô địch U-19 Đông Nam Á về tay Úc là xứng đáng. Ảnh: FAT.

Rõ ràng người hâm mộ nhìn thấy có sự khác biệt về trình độ cầu thủ trẻ của hai nền bóng đá Úc và Thái Lan. Chiến thắng 2-0 của Úc có thể không phản ánh khoảng cách trình độ ấy, nhưng cách thể hiện trên sân nó nói lên tất cả.

Các tuyển thủ U-19 Úc chơi điềm đạm, còn sự nỗ lực vượt trội của Thái Lan chỉ qua từng khoảnh khắc, từng tình huống trên sân, nhiều khi rơi vào cảnh thi đấu như những cảm tử quân để tìm bàn thắng hay cứu thua nhưng bất thành.

Ở trận tranh hạng ba, chủ nhà Indonesia đã đánh bại Campuchia 1-0. Bàn thắng do công Algazani Dwi ghi phút 62 từ pha đá phạt góc của Isfandyah Abdillah.

+ Một số hình ảnh sau trận chung kết:

Dafa Al Qasemi của Indonesia được chọn là Thủ môn xuất sắc nhất giải. Ảnh: FAT

Vua phá lưới thuộc về Medin Meneti (Úc, 4 bàn). Ảnh: FAT