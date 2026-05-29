HLV Valery Karpine nói về trận thua đầu tiên của tuyển Nga 29/05/2026 13:55

(PLO)-HLV Valery Karpin lần đầu tiên thua sau 5 năm, cựu danh thủ Nga nói về trận đấu ra sao?

Ngày 28-5, thầy trò HLV Valery Karpin của tuyển Nga sang Cairo, Ai Cập đá giao hữu với chủ nhà và thua 0-1. Đây là trận thua đầu tiên của tuyển Nga thua kể từ khi họ chỉ đá giao hữu sau khi bị UEFA và FIFA trừng phạt cuối tháng 2-2022. HLV Valery Karpine có cuộc trả lời báo Sport Express sau khi thua Ai Cập 0-1 với bàn thắng do công Mostafa Ziko ghi phút 65.

HLV Valery Karpin hài lòng với cách thể hiện của cầu thủ khi chạm trán với Ai Cập. Ảnh:RFS

. Phóng viên: Hôm nay tuyển Nga không tạo ra được nhiều cơ hội trước cầu môn của Ai Cập?

+ HLV Valery Karpin: Chủ yếu là đội có tận dụng cơ hội sắc bén hay không. Đôi khi ít cơ hội nhưng tận dụng tốt vẫn mang về chiến thắng. Hôm nay tuyển Nga không có nhiều cơ hội rõ ràng. Một vài tình huống gọi là cơ hội từ khi Nga được hưởng phạt góc, nhưng cũng không thể ghi bàn.

. Ông có thể so sánh tuyển Ai Cập hồi thua Nga 1-3 ở World Cup 2018 và lần này?

+ Tuyển Ai Cập bây giờ là một mẫu hình, giao diện khác, Nga cũng vậy thôi. Chỉ vài cầu thủ còn sót lại của cả hai đội tham dự lần đó, nhưng mọi thứ đều khác nhau. Sòng phẳng đánh giá thì hôm nay cả hai đội đều chơi phòng ngự rất tốt.

Các cầu thủ Nga thỉnh thoảng bị chiếu tia laser vào mắt. Ảnh:RFS

. Sức mạnh của đội tuyển Nga ra sau 5 năm không thi đấu giải từ CLB đến đội tuyển, liệu khi quay lại đấu trường, tuyển Nga sẽ ra sao?

+ Để trả lời câu hỏi này thì phải bàn về tuyển Nga của tương lai hơn là quay về quá khứ. Tuyển Nga rất cần chạm trán với những đội như từ Ai Cập trở lên thì mới có thể giữ gìn và duy trì được sức mạnh khi hòa nhập trở lại. Còn quá khứ 5 năm qua, tuyển Nga đá với nhiều đội tuyển quá yếu.

.Ông hài lòng với cầu thủ nào và không hài lòng với cầu thủ nào trong trận thua Ai Cập này?

+Hài lòng và không hài lòng với ai thì tôi sẽ nói chuyện riêng với từng cầu thủ, tôi không thể nói ra đây. Nói chung cầu thủ của chúng tôi thể hiện rất ổn. Trước trận đấu tôi đã nói đối thủ của chúng ta hôm nay rất mạnh. Chúng ta phải thể hiện hết mình để nhận ra mình và trình độ của mình hiện nay. Nhìn sự thể hiện của số đông cầu thủ là tôi hài lòng. Đối thủ mạnh chứ không phải yếu.

. Ông đánh giá không khí trận đấu này ở Cairo ra sao?

+ Nói chung là không khí rất ổn, điều này là do Ai Cập và Nga chẳng có vấn đề gì, có điều một số khán giả đã dùng đèn laser chiếu thẳng vào mắt cầu thủ Nga nhiều lần... làm tôi không hài lòng. Đánh giá 1 trận đấu không chỉ là kết quả và qua trận thua 0-1 này, cũng chẳng phải tuyển Nga kém hơn Ai Cập. Ai Cập chỉ có một cơ hội và họ đã biến thành bàn thắng.

. Ông có thất vọng gì không khi Mo Salah của Ai Cập không đá trận này?

+ Bản thân tôi muốn Salah ra sân, nhưng cuối cùng cậu ấy không ra sân, nhưng cũng không sao cả.

. Xin cám ơn ông.