Tuyển Nga làm “quân xanh” cho đội lần đầu dự World Cup 28/03/2026 12:07

(PLO)- Tuyển Nga sau khi đánh bại Nicaragua 3-1 sẽ bay sang Thổ Nhĩ Kỳ làm "quân xanh" cho đội châu Á lần đầu góp mặt ở World Cup 2026.

Ngày 30-3, đội tuyển Nga sẽ bay đến Thổ Nhĩ Kỳ để làm “quân xanh” cho Jordan, đội bóng châu Á lần đầu góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2026.

Trong đợt FIFA Days cuối tháng 3 này, thầy trò HLV Valery Karpin có 2 trận giao hữu. Ngày 27-3, Nga tiếp Nicaragua trên sân Krasnodar và đội bóng yếu khu vực Trung Mỹ này thua 1-3.

Nga (đỏ) trong trận thắng Nicaragua 3-1 tại Krasnodar. Ảnh: SE.

Ba bàn thắng của chủ nhà Nga do công Sadulaev ghi phút thứ 3, Tyukavin ghi phút 45+3 từ chấm 11m và Golovin chốt chiến thắng 3-1 phút 83. Acevedo có bàn danh dự cho đại diện khu vực Trung Mỹ phút 16.

Sau trận này, đội tuyển Nga bay sang Thổ Nhĩ Kỳ đá với Jordan. Những năm gần đây, tuyển Jordan đã có những tiến bộ vượt bậc, nhất là hồi Asian Cup 2023, họ đánh bại Hàn Quốc ở bán kết và vào chung kết thua Qatar.

Ngày 30-3, Nga sẽ làm "quân xanh" cho Jordan trên sân Ataturk tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: RFS.

Bóng đá Nga trong đợt tập trung này có đầy đủ những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài về, trong đó người trấn giữ khung thành là thủ môn số 1 Matvey Safonov đang khoác áo CLB PSG.

Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ là nơi nhiều đội tuyển quốc gia tập trung nhất là những đội tuyển Trung Đông như Iran, Iraq, Jordan... và nhiều đội tuyển khu vực khác đến đá giao hữu.

Theo nhận định của báo chí Nga, mùa bóng tới, họ sẽ được dần hòa nhập trở lại bóng đá quốc tế cùng với nhiều môn thể thao khác. Bóng đá Nga bị UEFA và FIFA trừng phạt vào cuối tháng 2-2022 khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, sau đó lan sang nhiều môn khác.