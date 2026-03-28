HLV đội tuyển Malaysia lung lay ghế nóng ngay trước trận tái đấu Việt Nam 28/03/2026 09:09

(PLO)- HLV đội tuyển Malaysia, Peter Cklamovski, lần đầu tiên lên tiếng thẳng thắn về tương lai của mình trong bối cảnh hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối năm nay, ngay trước cuộc tái đấu Việt Nam.

Nhà cầm quân người Úc thừa nhận ông có thể không phải là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc tiếp tục gắn bó với đội tuyển Malaysia, dù bản thân vẫn dành nhiều tình cảm cho công việc hiện tại.

HLV Cklamovski cho biết có những yếu tố vượt ngoài tầm kiểm soát cá nhân. Ông nhấn mạnh bản thân luôn trân trọng cơ hội làm việc tại Malaysia và được đồng hành cùng các cầu thủ lẫn ban huấn luyện trong một dự án dài hạn. Tuy vậy, tương lai của ông sẽ phụ thuộc nhiều vào đánh giá từ phía lãnh đạo bóng đá nước này.

Chia sẻ của ông Cklamovski là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy chiếc ghế của ông đang bị đặt dấu hỏi, đặc biệt sau khi đội tuyển Malaysia không thể giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Kết quả này khiến áp lực gia tăng, nhất là khi thứ hạng FIFA của đội bóng cũng tụt từ vị trí 121 xuống 135 trong thời gian gần đây.

Dù vậy, HLV Cklamovski vẫn bảo vệ quan điểm rằng thành tích không nên chỉ được đánh giá qua thứ hạng hay kết quả cuối cùng. Theo ông, màn trình diễn trên sân, đặc biệt là chuỗi trận bất bại trước đó, phản ánh phần nào sự tiến bộ của đội. Ông cho rằng có nhiều yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của ban huấn luyện, và điều quan trọng là tập trung vào những gì có thể cải thiện.

Đáng chú ý, chiến lược gia này tiết lộ kế hoạch sử dụng đội hình trẻ tại Giải vô địch ASEAN diễn ra từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8 mà tuyển Việt Nam là đương kim vô địch. Đây có thể được xem như bước đi mang tính thử nghiệm, tạo cơ hội cho các tài năng mới tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Lý do xuất phát từ việc giải đấu không nằm trong lịch FIFA, khiến các CLB khó nhả những trụ cột đang bận chuẩn bị mùa giải.

Trong khi đó, mục tiêu lớn hơn của Malaysia sẽ dồn vào FIFA ASEAN Cup dự kiến tổ chức vào tháng 9, nơi đội tuyển có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất. HLV Cklamovski tin rằng đây sẽ là sân chơi thực sự cho đội tuyển Malaysia cạnh tranh danh hiệu và khẳng định vị thế trong khu vực.

Xa hơn, ông nhắc đến tầm nhìn phát triển bóng đá Malaysia hướng đến năm 2030, một kế hoạch dài hơi vượt ra ngoài nhiệm kỳ cá nhân. Dù tương lai của bản thân còn bỏ ngỏ, vị HLV này vẫn bày tỏ mong muốn giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thực.

Trước mắt, toàn đội đang dồn sự tập trung cho trận đấu quan trọng gặp Việt Nam vào ngày 31-3 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup nhằm gỡ gạc lại phần nào danh dự cho đội tuyển Malaysia sau khi mất điểm và chắc chắn bị loại.