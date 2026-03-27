Đại chiến Việt Nam – Thái Lan nảy lửa tại CFA Cup 27/03/2026 06:39

(PLO)- Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026 đã khởi tranh với những diễn biến hấp dẫn ngay từ lượt trận đầu tiên, khi U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan cùng giành được 1 điểm theo những kịch bản rất khác nhau, trước khi đụng độ nhau nảy lửa.

Kết quả hai trận hòa của U-23 Việt Nam và Thái Lan khiến cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội bóng Đông Nam Á vào ngày 28-3 trở nên đặc biệt rất đáng chờ đợi, hứa hẹn một trận cầu căng thẳng và giàu cảm xúc ở CFA Cup.

Nuối tiếc cho U-23 Việt Nam và Thái Lan

U23 Việt Nam bước vào trận ra quân gặp U-23 CHDCND Triều Tiên với sự tự tin cao, dù đối thủ được đánh giá mạnh về thể lực và lối chơi giàu sức mạnh. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng Đông Á chủ động dâng cao đội hình, gây sức ép liên tục bằng lối chơi pressing quyết liệt. Tuy nhiên, chính U-23 Việt Nam mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn.

Từ một pha tổ chức tấn công nhanh, Minh Tâm có cú dứt điểm chính xác ở góc hẹp, đưa đội bóng áo đỏ vươn lên dẫn trước. Bàn thắng sớm giúp U-23 Việt Nam có lợi thế tâm lý, nhưng cũng khiến trận đấu trở nên nóng hơn khi đối thủ gia tăng áp lực bằng những pha tranh chấp mạnh mẽ.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam có trận ra quân hòa Triều Tiên 1-1. Ảnh: CFA.

Sau đó, U-23 Triều Tiên tận dụng tốt nền tảng thể lực để duy trì sức ép, liên tục tạo ra các tình huống nguy hiểm. Cuối cùng, họ cũng tìm được bàn gỡ sau một pha đột phá trung lộ và dứt điểm dứt khoát. Những phút cuối trận, đội bạn đẩy mạnh các tình huống bóng bổng nhằm tìm kiếm chiến thắng, nhưng hàng thủ U-23 Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung cần thiết để bảo toàn tỷ số 1-1.

Kết quả này mang lại nhiều giá trị về chuyên môn, giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu để điều chỉnh lối chơi. HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá đây là cơ hội quý để đội tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu các đối thủ chất lượng. Ông cho biết mục tiêu không nằm ở thành tích ngắn hạn mà là hoàn thiện chiến thuật, tạo sự kết nối giữa các cầu thủ và xây dựng nền tảng cho tương lai.

Trong khi đó, U-23 Thái Lan cũng trải qua một trận đấu đầy kịch tính khi đối đầu chủ nhà Trung Quốc. “Voi chiến trẻ” khởi đầu cực kỳ ấn tượng với hai bàn thắng liên tiếp nhờ công của Chehanafi Mama và Chawalwit Saeleow. Tuy nhiên, lợi thế này không được duy trì đến cuối trận.

Thái Lan dẫn trước chủ nhà 2 bàn lại bị chủ nhà gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối. Ảnh: CFA.

Sang hiệp hai, thể lực suy giảm cùng một số ca chấn thương khiến U-23 Thái Lan đánh mất thế trận. Trung Quốc tận dụng tốt cơ hội để ghi liền hai bàn, đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 2-2. Dù không giành trọn 3 điểm, HLV Thawatchai vẫn hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời thừa nhận vấn đề thể lực là điểm yếu cần khắc phục.

Cuộc chiến không khoan nhượng

Sau lượt trận đầu tiên, cả U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan đều có 1 điểm, nhưng cách họ đạt được kết quả lại phản ánh hai phong cách khác biệt. U-23 Việt Nam cho thấy sự kỷ luật, tổ chức tốt và khả năng phòng ngự ổn định, trong khi đội bạn lại thể hiện sự bùng nổ trong tấn công nhưng thiếu ổn định khi trận đấu kéo dài.

Chính sự đối lập này khiến cuộc đối đầu giữa hai đội vào ngày 28-3 trở nên khó lường. Trong nhiều năm qua, các trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn mang tính chất căng thẳng, không đơn thuần là một cuộc so tài về chuyên môn mà còn là cuộc cạnh tranh vị thế tại Đông Nam Á.

HLV Đinh Hồng Vinh cùng các cộng sự mong mỏi học trò trưởng thành hơn ở giải quốc tế chất lượng. Ảnh: VFF.

Từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến U-23, hai nền bóng đá thường xuyên tạo ra những màn đối đầu giàu cảm xúc, nhiều va chạm và không thiếu tranh cãi. Người Thái thường được đánh giá cao về kỹ thuật cá nhân và khả năng kiểm soát bóng, trong lúc Việt Nam nổi bật với tính kỷ luật, sự gắn kết và tinh thần chiến đấu.

Ở cấp độ trẻ, sự chênh lệch giữa hai đội ngày càng thu hẹp. Những năm gần đây, U-23 Việt Nam đã nhiều lần tạo ra thế trận cân bằng, thậm chí có những chiến thắng đẹp trước đối thủ khó chịu này. Điều đó cho thấy cuộc đọ sức sắp tới sẽ không có chỗ cho sai lầm.

Nếu xét về phong độ hiện tại, U-23 Việt Nam có phần ổn định hơn nhờ khả năng duy trì cấu trúc đội hình và sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Phía bên kia, người Thái sở hữu hàng công sắc bén nhưng cần cải thiện khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu.

U-23 Thái Lan tái ngộ các đồng nghiệp trẻ Việt Nam sẽ rất gay cấn. Ảnh: CFA.

Cuộc chạm trán này sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ, với các tuyển thủ trẻ Việt Nam ưu tiên sự an toàn và phản công nhanh, còn Thái Lan sẽ cố gắng kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi. Kết quả có thể được quyết định bởi những khoảnh khắc cá nhân hoặc sai lầm nhỏ trong phòng ngự.

Một trận hòa tiếp tục là kịch bản dễ xảy ra, nhưng nếu tận dụng tốt cơ hội, U-23 Việt Nam có thể giành chiến thắng sát nút để tạo đà khí thế cho trận cuối tranh vô địch CFA Cup với chủ nhà Trung Quốc.