Malaysia kéo quân sang Thiên Trường “đòi danh dự” 25/03/2026 06:39

(PLO)- Sau án phạt chấn động từ AFC, đội tuyển Malaysia bước vào trận gặp Việt Nam với tâm thế của một đội bóng bị tổn thương, với hy vọng gỡ gạc lại phần nào danh dự khi bị loại khỏi Asian Cup 2027.

Truyền thông Malaysia đang thổi bùng không khí trước cuộc đối đầu với chủ sân Thiên Trường khi gọi đây là “trận chiến lấy lại danh dự”. Trong khi đó, tuyển Việt Nam dù đã chắc suất Asian Cup vẫn xem đây là trận đấu mang ý nghĩa lớn về điểm số FIFA và khẳng định vị thế.

Malaysia: Trận chiến vì danh dự sau cú sốc lịch sử

Sau những biến cố ngoài sân cỏ, đội tuyển Malaysia rơi vào tình thế vừa tổn thương, vừa chịu áp lực nặng nề từ người hâm mộ lẫn dư luận khu vực. Câu chuyện bắt đầu từ án phạt nghiêm khắc của AFC liên quan đến bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện.

Bảy cái tên gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Facundo Garces bị treo giò, đồng thời hai chiến thắng trước Việt Nam và Nepal cũng bị hủy và xử thua 0-3. Từ vị trí dẫn đầu bảng F với 15 điểm, Malaysia rơi xuống còn 9 điểm và chính thức mất vé dự Asian Cup 2027.

Đội tuyển Malaysia bị xử thua ngược 0-3 sau trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 hồi năm ngoái. Ảnh: ANH HỮU.

Đây là một cú giáng mạnh vào tham vọng của bóng đá Malaysia, bởi trước đó họ từng gây tiếng vang lớn khi đánh bại Việt Nam 4-0 trên sân Bukit Jalil ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, chiến thắng ấy giờ trở thành ký ức đầy tranh cãi, khiến niềm tự hào nhanh chóng chuyển thành áp lực.

HLV Peter Cklamovski thừa nhận đội bóng của ông đang phải đối mặt với nỗi thất vọng sâu sắc. Ông không né tránh thực tế rằng giấc mơ Asian Cup đã bị dập tắt bởi những yếu tố ngoài chuyên môn. Dù vậy, chiến lược gia người Úc vẫn giữ vững lập trường về mục tiêu dài hạn, đó là hướng đến World Cup.

Ông Cklamovski chia sẻ rằng bản thân đã gắn bó và có tình cảm đặc biệt với Malaysia, đồng thời tin rằng dự án hiện tại vẫn đi đúng hướng. Theo ông, những gì đội tuyển đã xây dựng trong thời gian qua, từ lối chơi đến tinh thần tập thể, đều là nền tảng quan trọng cho tương lai.

HLV Cklamovski trắng tay do bóng đá Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Ảnh: ANH HỮU.

Dẫu vậy, áp lực vẫn bủa vây. Nhiều ý kiến tại Malaysia đặt dấu hỏi về tương lai của Cklamovski, thậm chí cho rằng trận gặp Việt Nam có thể là “cơ hội cuối” của ông. Trước những đồn đoán, ông tỏ ra bình thản, coi đó là điều quen thuộc với một HLV trưởng.

Về chuyên môn, Malaysia sẽ bước vào trận đấu tại Thiên Trường mà không có nhóm cầu thủ nhập tịch từng đóng vai trò then chốt. Điều này buộc họ phải chứng minh rằng đội tuyển vẫn đủ sức cạnh tranh bằng nội lực thực sự.

Việt Nam: Mục tiêu là khẳng định vị thế

Ở phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với tâm thế hoàn toàn khác đối thủ. Sau quyết định cuối cùng từ AFC, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc trận đấu sắp tới trở nên kém quan trọng.

Đỗ Hoàng Hên và đồng đội miệt mài tập luyện cho loạt trận FIFA Days tháng 3. Ảnh: VFF.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh hai trận đấu trong dịp FIFA Days, bao gồm trận giao hữu với Bangladesh và cuộc chạm trán Malaysia, có ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng FIFA. Đây là yếu tố quan trọng hướng đến mục tiêu lọt vào tốp 100 thế giới, vì vậy toàn đội được yêu cầu duy trì sự tập trung cao nhất.

Quá trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam cũng gặp một số khó khăn nhất định về lực lượng. Phải đến ngày 24-3, đội mới có đầy đủ quân số do một số cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội bận thi đấu bù tại V-League. Dù vậy, ban huấn luyện vẫn triển khai giáo án linh hoạt, điều chỉnh khối lượng tập luyện phù hợp với từng nhóm cầu thủ để đảm bảo thể trạng tốt nhất.

Đáng chú ý, đợt tập trung lần này chứng kiến sự xuất hiện của nhiều gương mặt đáng quan tâm. Các cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Pendant Quang Vinh hay Hoàng Hên mang đến thêm lựa chọn cho đội hình, trong khi những cái tên quen thuộc như Đình Trọng và Văn Hậu cũng đánh dấu sự trở lại sau quãng thời gian dài vắng bóng vì chấn thương.

Đội khách đá trận lượt về tại sân Thiên Trường khi biết mình đã bị loại. Ảnh: ANH HỮU.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ được kỳ vọng sẽ tạo nên diện mạo mới cho tuyển Việt Nam, giúp đội duy trì vị thế tại khu vực Đông Nam Á và tiếp tục tiến xa hơn ở đấu trường châu lục.

Lãnh đạo VFF cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt để đội tuyển có sự chuẩn bị hoàn hảo. Không dừng lại ở Asian Cup, mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam còn hướng đến các giải đấu lớn hơn trong tương lai như vòng loại World Cup. Vì vậy, mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa tích lũy, cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu.

Trận gặp Malaysia là cơ hội để tuyển Việt Nam khẳng định thực lực. Và trong hoàn cảnh đối thủ đang khát khao “đòi lại danh dự”, thử thách dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn không dễ dàng.