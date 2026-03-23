Malaysia bị loại cay đắng, tuyển Việt Nam luyện công chờ tái đấu 23/03/2026 06:39

(PLO)- Trong lúc đội tuyển Malaysia sớm bị loại khỏi Asian Cup 2027 vẫn có chuyến tập huấn rầm rộ ở Thái Lan thì tuyển Việt Nam chỉ rèn luyện trong nước chờ màn tái đấu quyết liệt.

Đau đớn cho đội tuyển Malaysia khi sở hữu thành tích ấn tượng dưới thời HLV Peter Cklamovski nhưng vẫn bị loại khỏi Asian Cup vì sai phạm hành chính. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đã chính thức giành vé đi tiếp lại cho thấy sự chuẩn bị cực kỳ nghiêm túc trước cuộc tái đấu ngày 31-3.

Bóng đá Malaysia trả giá

Hành trình của tuyển Malaysia dưới thời HLV Peter Cklamovski lẽ ra đã có thể trở thành câu chuyện truyền cảm hứng. Kể từ khi nắm quyền vào cuối năm 2024, chiến lược gia người Úc nhanh chóng tạo dấu ấn với lối chơi kỷ luật, hiệu quả và tinh thần thi đấu gắn kết. Chỉ sau 8 trận, họ giành đến 6 chiến thắng và 2 trận hòa, đạt tỷ lệ thắng lên tới 80%, con số cao nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia hiện đại.

So với các đời HLV trước, thành tích của HLV Cklamovski vượt trội rõ rệt. Những cái tên như Kim Pan Gon, Tan Cheng Hoe hay Ong Kim Swee đều không thể đạt được hiệu suất tương tự. Đội tuyển Malaysia dưới thời ông được đánh giá là ổn định, có bản sắc và dần lấy lại niềm tin từ người hâm mộ sau nhiều năm chật vật.

HLV Cklamovski đau khổ khi các học trò bị loại cay đắng mà không vì lý do chuyên môn. Ảnh: ANH HỮU.

Thế nhưng, tất cả những nỗ lực đó gần như bị xóa sạch chỉ vì một sai lầm ngoài chuyên môn. Việc sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện đã khiến FIFA ra án cấm thi đấu một năm với bảy cầu thủ, kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng.

Sau đó, AFC tiếp tục xử thua Malaysia 0-3 ở các trận quan trọng, trong đó có chiến thắng 4-0 Việt Nam. Những án phạt này khiến Malaysia bị trừ điểm và chính thức bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.

Điều đáng nói là kịch bản này diễn ra khi đội bóng gần như chưa thua trận nào trên sân cỏ. Một chiến dịch tưởng như thành công rực rỡ lại kết thúc trong tiếc nuối và tranh cãi. Chính HLV Cklamovski không trực tiếp liên quan đến sai phạm cũng phải chấp nhận thực tế phũ phàng rằng thành tích của ông bị ảnh hưởng nặng nề bởi những quyết định từ cấp quản lý.

Bóng đá Malaysia trả giá cho những sai lầm của mình. Ảnh: ANH HỮU.

Trong bối cảnh đó, quyết định sang Bangkok tập huấn từ ngày 24 đến 27-3 tiếp tục khiến dư luận Malaysia dậy sóng. Khi cánh cửa Asian Cup đã khép lại, việc chi ngân sách cho chuyến đi nước ngoài bị cho là thiếu cần thiết. Nhiều chuyên gia nhận định Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nên tập trung vào việc khắc phục hậu quả và tái thiết hệ thống thay vì tiếp tục những hoạt động tốn kém.

Dù vậy, Malaysia vẫn sẽ hành quân tới Việt Nam để đá trận gặp thầy trò HLV Kim Sang-sik vào ngày 31-3 trên sân Thiên Trường. Trận này chỉ còn mang ý nghĩa danh dự, nhưng với một đội bóng đang chịu nhiều áp lực, đó cũng là một cơ hội để cứu vãn phần nào hình ảnh.

Tuyển Việt Nam siết chặt kỷ luật

Trái ngược với sự hỗn loạn từ phía Malaysia, các tuyển thủ Việt Nam bước vào giai đoạn FIFA Days tháng 3 với tâm thế chủ động và ổn định. Sau khi Malaysia bị trừ điểm và xử thua, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chính thức giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup 2027 sớm hơn dự kiến.

Các tuyển thủ Việt Nam hội quân rèn luyện cho trận tái đấu Malaysia lượt về Asian Cup 2027. Ảnh: VFF.

Dù vậy, điều đáng chú ý là đội tuyển Việt Nam không hề có dấu hiệu chủ quan. Ngay từ ngày 21-3, toàn đội đã hội quân và bước vào tập luyện với quỹ thời gian ngắn nhưng được tổ chức chặt chẽ. Danh sách 23 cầu thủ được triệu tập lần này kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, trong đó có sự trở lại của nhiều trụ cột sau chấn thương.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26-3 trên sân Hàng Đẫy. Đây là bước chạy đà quan trọng nhằm giúp ban huấn luyện kiểm tra phong độ, thử nghiệm đội hình và hoàn thiện chiến thuật trước trận gặp Malaysia.

Bangladesh không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ. Đội bóng Nam Á này đang có dấu hiệu tiến bộ với những kết quả tích cực gần đây, như trận hòa Nepal 2-2 và chiến thắng Ấn Độ 1-0. Việc lựa chọn đối thủ này được đánh giá phù hợp về chuyên môn, giúp tuyển Việt Nam có bài kiểm tra chất lượng.

Tuấn Hải và đồng đội muốn thắng Malaysia để khẳng định mình. Ảnh: ANH HỮU.

Sau trận giao hữu, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm 4 ngày để hoàn thiện các phương án trước cuộc tái đấu Malaysia vào ngày 31-3. Dù trận đấu không còn ảnh hưởng đến chiếc vé đi tiếp, ban huấn luyện vẫn xác định đây là màn so tài quan trọng, vừa để duy trì phong độ, vừa khẳng định vị thế.

Tinh thần tập luyện nghiêm túc của thầy trò Kim Sang-sik cho thấy sự chuyên nghiệp trong cách tiếp cận. Việc đã giành quyền vào vòng chung kết không khiến đội bóng giảm nhịp độ, mà ngược lại càng tạo động lực để hoàn thiện lối chơi.

Sự ổn định và định hướng rõ ràng của tuyển Việt Nam trở thành điểm tựa. Và trận tái đấu Malaysia còn là dịp để đội bóng áo đỏ khẳng định tham vọng trước khi bước vào vòng chung kết Asian Cup 2027.