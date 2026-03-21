Thái Lan quyết tránh bi kịch “nằm nhà” xem Asian Cup 2027 21/03/2026 14:41

(PLO)-HLV Anthony Hudson thừa nhận là ông đang đối mặt áp lực cực khủng khi tiếp Turmenistan tối 31-3 và ông chọn giải pháp an toàn...

HLV Anthony Hudson của tuyển Thái Lan đang chịu áp lực cực lớn cho “canh bạc cuối” tối 31-3. Cả đất nước Thái Lan và nhất là Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Nualpham Lamsam (madam Pang) khắc khoải trước lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 mà Thái Lan buộc phải thắng.

Trước lượt trận cuối bảng D ngày 31-3, trên sân Rajamangala, tuyển Thái Lan chỉ có con đường phải thắng Turkmenistan thì mới có vé đi Asian Cup 2027. Nếu chủ sân Rajamangala để đối thủ Trung Á có được 1 điểm thì Thái Lan phải ở nhà xem Asian Cup 2027.

Tiền đạo huyền thoại của tuyển Thái Lan, Dangda, 37 tuổi quay lại tuyển tiếp Turkmenistan. Ảnh: B.P

Sau 5 lượt trận, Thái Lan và Turkmenistan có cùng 12 điểm nhưng Turkmenistan đứng đầu bảng nhờ hơn đối đầu, thắng Thái Lan 3-1 ở lượt đi.

Trước áp lực quá lớn từ lãnh đạo FAT lẫn fan hâm mộ, HLV Anthony Hudson của tuyển Thái Lan chọn giải pháp an toàn bằng việc gọi lại bốn cựu binh Therasil Dangda (37 tuổi), Theerathon Bunmathan (36 tuổi), Sarath Yooyen (33 tuổi) và tất nhiên là có cả nhạc trưởng, linh hồn của Thái Lan Chanathip.

Bộ tứ này chính là khung sườn làm nên tuyển Thái Lan đánh bại tuyển Việt Nam 3-2 qua hai lượt trận ở chung kết AFF Cup 2022 do HLV Mano Polking dẫn dắt.

Tuyển Thái Lan mất ngôi vô địch AFF Cup vào tay Việt Nam khi vắng 4 cựu binh giàu kinh nghiệm. Ảnh: CTP

Sau đó HLV Masatada Ishii dẫn dắt Thái Lan trẻ hóa quyết liệt thì thua nhiều, trong đó có việc mất ngôi vô địch vào tay tuyển Việt Nam. Lần này HLV Anthony Hudson thừa nhận với báo chí là ông rất căng thẳng trước canh bạc tối 31-3. Việc duy trì 4 cựu binh trên là cần thiết của một trận đấu đầy thách thức.

Về phía Turkmenistan cũng nêu quyết tâm cao là có điểm lại Bangkok là lấy vé đi Asian Cup 2027. HLV Meredov của đội bóng Trung Á cũng toan tính thực dụng bằng việc dùng “khung sườn” CLB Arkadag (nhà vô địch AFC Champions League 2 năm 2024-2025) vì rất ăn ý, đó cũng là lực lượng đánh bại tuyển Thái Lan 3-1 ở Ashgabat hồi lượt đi.

+ Danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan:

· Thủ môn: Kampol Pathomattakul, Patiwat Khammai và Saranon Anuin

· Hậu vệ: Kevin Deeromram, Supan Thongsong, Nattapong Sayriya, Nicholas Mickelson, Pansa Hemviboon, Suphanan Bureerat và Saringkan Promsupa

· Tiền vệ: Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Thanawat Suengchitthawon, Benjamin Davis, Peeradol Chamratsamee, Sarach Yooyen, Seksan Ratree, Supachok Sarachat và Anan Yodsangwal

· Tiền đạo: Supachai Chaided, Teerasak Poeiphimai, Jude Soonsup-Bell và Teerasil Dangda