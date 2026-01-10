Madam Pang nhìn sang U-23 Việt Nam rồi xin lỗi fans Thái 10/01/2026 09:56

Sáng ngày 10-1, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), Madam Pang đã chính thức đăng đàn xin lỗi fans Thái Lan vì sự yếu kém của của các đội tuyển, đặc biệt là đội U-23 mà khi tham dự SEA Games là đội U-22.

Nữ chủ tịch doanh nhân xinh đẹp Madam Pang có tên thật Nualpham Lamsam đã nhìn sang U-23 Việt Nam và ước, rồi nhận toàn bộ lỗi lầm về mình.

Với tư cách người đứng đầu bóng đá Thái Lan và đứng đầu ban chấp hành FAT, bà dũng cảm gánh chịu hết trách nhiệm về những thất bại của U-23 Thái Lan trong thời gian qua.

U-23 Thái Lan thể hiện rất cẩu thả tại giải U-23 châu Á qua trận thua Úc 1-2 trong thế dẫn bàn trước. Ảnh: AFC.

Bà nêu đích danh việc trước SEA Games 33, bóng đá Thái Lan nêu mục tiêu 4 HCV bóng đá nam, nữ, futsal nam, nữ nhưng trắng tay và đến trận U-23 Thái Lan thua Úc 1-2 tối 9-1 tại Saudi Arabia còn U-23 Việt Nam thì tưng bừng có hai trận thắng Jordan và Kyrgyzstan.

Bà Pang nhìn ra rằng, U-23 Việt Nam với toàn bộ nền bóng đá vì đội trẻ quốc gia ở sân chơi quốc tế, khi các giải nội địa tạm nghỉ để CLB góp quân lên tuyển và luôn dành thời gian nghỉ tốt nhất để các cầu thủ trẻ có thể lực sung mãn.

U-23 Việt Nam đá đâu thắng đó, từ SEA Games 33 đến giải châu Á. Ảnh: AFC.

Trong khi đó, Thái Lan thì ngược lại, các CLB không nhả quân U-23 mà hầu hết buộc họ ở lại để khoác áo đá giải trong nước. Nhiều cầu thủ trẻ vẫn được cho lên U-23 nhưng lại cạn kiệt thể lực vì đá cho CLB cận kề ngày mới lên tuyển U-23. Điều đó khiến phong độ, thể lực, tâm lý và thời lượng tập luyện rất thiếu và chông chênh dẫn đến đội U-23 Thái Lan không mạnh.

Tất cả những thứ này, Madam Pang muốn dàn xếp các giải nội địa để cho những đội tuyển Thái Lan có trạng thái tốt nhất đi đá giải quốc tế.

Madam Pang nói không sai, nhưng tiếc là những chủ tịch CLB Thái Lan lại không “mềm” và không vì cái chung. Họ hầu hết “chơi bằng luật FIFA”, có quyền không nhả quân những giải không thuộc FIFA.