Chủ nhà Saudi Arabia chọn 'sống mái' với U-23 Việt Nam 10/01/2026 08:50

(PLO)- Chủ nhà Saudi Arabia bất ngờ gục ngã trước Jordan buộc phải "chơi chung kết" với U-23 Việt Nam vào đêm 12-1.

Thầy trò HLV Luigi Di Biagio để Jordan ngược dòng đánh bại 3-2 khiến phải chơi trận cuối vòng bảng sinh tử với đội đầu bảng A là tuyển U-23 Việt Nam.

Cựu danh thủ Ý Luigi Di Biagio đã có hai trận đấu thiếu ấn tượng và tạo nên những “cú nấc cụt” của chủ nhà Saudi Arabia. Với cách thể hiện này coi chừng chiến lược gia Ý cũng ra đi như cách đồng hương Roberto Mancini rời đội tuyển Saudi Arabia trước đây ở giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026.

HLV Luigi Di Biagio của Saudi Arabia trong thế "lưng dựa tường" sẽ đối đầu với U-23 Việt Nam vào khuya 12-1. Ảnh: AFC.

Jordan, đối thủ của đã bị U-23 Việt Nam đánh bại 2-0 ở lượt trận đầu bảng A, nay đã xuất sắc ngược dòng đánh bại Saudi Arabia 3-2.

Saudi Arabia có bàn sớm ở phút 19 do công Rakan Al Ghamdi ghi. Tuy nhiên, Jordan trong thế không còn gì để mất đã ghi hai bàn thắng cuối hiệp 1 do công Ali Al Azaizeh ghi vào phút 38 và 45+1.

Bảng A tiềm tàng kịch bảng 3 đội cùng 6 điểm buộc phải so sánh đối đầu, hiệu số phụ mới xác định 2 đội vào tứ kết.

Kịch tính cao trào trong hiệp 2, Musab Al Juwayr có bàn san bằng cho chủ nhà 2-2. Nhưng ngay sau đó, đội khách có bàn thắng do công Mahmoud Khrouba ghi phút 73 để ấn định chiến thắng 3-2 cho Jordan, sống lại hy vọng tranh vé vào tứ kết.

Sau trận thua, nhà cầm quân Ý Luigi Di Biagio của Saudi Arabia nói: “Đây là trận đấu quá khó khăn cho chúng tôi, đặc biệt trong hiệp 1. Dù dẫn trước 1-0, nhưng thực sự là chúng tôi đã đối đầu với một Jordan quá mạnh. Chúng tôi không thể kiểm soát trận đấu, không thể chơi tốt và không thể tạo ra không gian để chơi bóng như ý muốn. Ở hiệp 2, chúng tôi đã làm tốt hơn. Bây giờ, Saudi Arabia phải tập trung vào việc đánh bại Việt Nam ở trận cuối”.

U-23 Việt Nam sau hai trận toàn thắng vẫn có nguy cơ bị loại. Ảnh: AFC.

Tình hình bảng A có thể diễn tiến rất phức tạp, ngoài việc Kyrgyzstan sau hai trận toàn thua đã gần như hết cơ hội, còn lại Việt Nam, Jordan và Saudi Arabia đang quyết liệt tranh 2 vé vào tứ kết.

U-23 Việt Nam đang chiếm ưu thế nhất, nhưng mọi chuyện không dễ dàng ở lượt trận cuối vào lúc 23 giờ 30 ngày 12-1 khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đối đầu với chủ nhà Saudi Arabia trong thế không có đường lùi.

Cả hai đội sẽ nỗ lực hơn 100% sức lực để tự quyết số phận của mình.