Tứ kết 1 Asian Cup 2026, Úc - Triều Tiên (17 giờ ngày 13-3): Choi Il-son là ai mà muốn thắng chủ nhà Úc? 13/03/2026 06:03

(PLO)- Tiền đạo Choi Il-son của đội nữ Triều Tiên gửi thông điệp cứng đến chủ nhà Úc và quyết lấy vé World Cup 2027 ngay trận tứ kết 1.

Tuyển thủ nữ Chon Il-son có lẽ là một biểu tượng của “tính cách Triều Tiên”, đó là một tinh thần mạnh mẽ, thi đấu xuất sắc và không bao giờ khoan nhượng. Chon Il-son, 19 tuổi đã có hầu như tất cả đầy đủ bộ sưu tập thành tích trẻ từ cá nhân lẫn tập thể.

Năm 2024 là một năm đầy ắp kỷ niệm đẹp của Choi Il-son với hai danh hiệu vô địch World Cup nữ U-17 và U-20. Cùng với đó là những giải thưởng cá nhân danh giá nhất của Choi Il-son khi đó là 17 tuổi.

Tiền đạo Choi Il-son nêu quyết tâm cực cao trước chủ nhà Úc. Ảnh: AFC

Năm 2024, Choi Il-son được gọi vào đội U-20 Triều Tiên ở tuổi 17, lên ngôi vô địch châu Á, trong đó Choi là vua phá lưới.

Vài tháng sau bước trở về khoác áo U-17 Triều Tiên tham dự VCK U-17 nữ châu Á tại Indonesia, Choi lại vô địch cùng ngôi vua phá lưới, trong đó ghi 5 bàn vào lưới chủ nhà Indonesia.

Những thành tích trên chưa... ăn thua. Cũng năm 2024 cụ thể vào tháng 9, Choi Il-son được gọi vào U-20 Triều Tiên tham dự World Cup U-20 nữ tại Colombia, U-20 Triều Tiên vô địch, ở trận chung kết đánh bại Nhật Bản 1-0, tác giả bàn thắng này lại là Choi Il-son. World Cup này Choi Il-son giành 2 danh hiệu cá nhân Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Chủ nhà Úc nhiều ngôi sao đang thi đấu ở Anh, nhưng tinh thần và sự gắn kết chưa chắc bằng Triều Tiên. Ảnh: AFC

Vài tháng sau, Choi Il-son lại trở về “đội bóng đúng tuổi” khi U-17 Triều Tiên sang Brazil dự World Cup nữ U-17. Triều Tiên lại vô địch, Choi Il-son lại được chọn Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Có lẽ những huyền thoại bóng đá nữ của Mỹ, hay Brazil, Tây Ban Nha cũng không có được bản thành tích trẻ đầy ấn tượng này như Choi.

Tuổi 19, nay Choi Il-son có một suất chắc chắn trong đội nữ Triều Tiên đang chinh phục tấm vé World Cup 2027.

Trận tứ kết đầu tiên tại Asian Cup 2026 diễn ra lúc 17 giờ ngày 13-3 giữa chủ nhà Úc và Triều Tiên, Choi II-son đã nêu quyết tâm: “Triều Tiên sẽ tiếp tục bay cao trước chủ nhà Úc. Tôi sẽ lại nỗ lực để đưa Triều Tiên vào bán kết. Úc là đội cực mạnh, đồng đều và lợi thế sân nhà, nhưng chúng tôi là một đội bóng tài năng. Chúng tôi rất phấn khích khi thi đấu trên một sân bóng mà... không có ai đứng về phía chúng tôi”.

Vâng, thật vậy, “bản lĩnh Triều Tiên” thì không cần phải bàn, cực kỳ mạnh mẽ.

Có điều Úc lại có những ưu thế như chiều cao, chơi bóng bổng, chơi bóng dài, đó là “đối thủ” lớn nhất của Triều Tiên.

Úc với những ngôi sao như Sam Kerr, Foord, Alanna Kennedy, Catley, Carpenter, Fowler, Gorry đều chơi bóng ở Anh... vừa khỏe, giàu kinh nghiệm và quyết tâm cao cùng sức chịu đựng tốt hơn.

Tuy nhiên chủ nhà Úc sẽ đối mặt với “bản lĩnh Triều Tiên” có thể làm những điều rất ngoan cường và bất ngờ.

Ở vòng bảng, chủ nhà Úc vất vả hòa Hàn Quốc 3-3. Còn Triều Tiên lại có tinh thần quả cảm cao hơn.

Dự đoán: 50% khả năng Triều Tiên thắng Úc trong 90 phút. Nếu sang 2 hiệp phụ, Úc sẽ thắng Triều Tiên.