Tuyển Việt Nam và 11 đội nào góp mặt ở Asian Cup 2026?

23/09/2025 11:28

(PLO)- Tuyển Việt Nam có 2 trận toàn thắng nhưng nhất bảng hay không còn phải chờ cuộc chạm trán với Lebanon lúc 14 giờ 30 ngày 24-9.

Tuyển Việt Nam thắng trận thứ 2 liên tiếp đã có vé thông hành đi VCK Futsal Asian Cup 2026. Kết thúc lượt trận thứ 2 vòng loại Futsal Asian Cup 2026 ngày 22-9 đã xác định được 12 trong tổng số 16 đội dự vòng chung kết (VCK) Futsal Asian Cup 2026 vào tháng 1 tại Indonesia.

Tuyển Futsal Việt Nam sau lượt trận thứ hai đánh bại tuyển Trung Quốc, bảng trưởng bảng E thì tấm vé đi VCK Asian Cup 2026 đã nằm trong tay thầy trò HLV Diego Giustozzi.

Tuyển Việt Nam có vé đi Asian Cup sau khi thắng Trung Quốc 7-2, nhưng còn phải tranh ngôi nhất bảng với Lebanon lúc 14 giờ 30 ngày 24-9. Ảnh:AFC

Tuy nhiên lượt trận cuối vào chiều 24-9, nếu Việt Nam không thua Lebanon thì sẽ là tấm nhất bảng. Hãy thử điểm qua 8 bảng đấu và những đội có vé đi VCK Asian Cup 2026 sau lượt trận thứ 2.

+ Bảng A: Úc và Kuwait đã chính thức lấy vé đi Asian Cup 2026 khi hai đội này toàn thắng hai trận đầu trước Mông Cổ và Ấn Độ. Lượt trận cuối hai đội đầu bảng chạm trán nhau tranh ngôi nhất bảng.

Úc cũng đã có vé đi Asian Cup 2026 cùng chủ nhà Kuwait sau 2 trận toàn thắng. Ảnh:AFC

+ Bảng B: Bảng trưởng Thái Lan và Hàn Quốc cũng làm được điều tương tự như Úc và Kuwait, tức hai trận thắng trước Bahrain và Brunei. Lượt cuối Thái Lan và Hàn Quốc tranh ngôi nhất bảng. Hàn Quốc không có cửa có điểm với Thái Lan.

+ Bảng C: Tương tự bảng A và B khi Nhật Bản và Tajikistan có 2 trận toàn thắng trước Campuchia và Macau. Lượt cuối Nhật Bản và Tajikistan đá chung kết bảng.

+ Bảng D (gồm Iraq, Saudi Arabia, Đài Loan và Pakistan) đến ngày 18-10 mới khởi tranh.

Hàn Quốc cũng có 2 trận toàn thắng nhận vé đi Indonesia 2026. Ảnh:AFC

+ Bảng E: Tuyển Việt Nam qua hai trận toàn thắng đã có vé đi Asian Cup 2026. Xếp thứ nhì là Lebanon có 4 điểm, lượt cuối tuyển Việt Nam không thua đại diện Tây Á là duy trì ngôi nhất bảng. Còn nếu tuyển Việt Nam thua Lebanon thì Việt Nam xếp thứ nhì. Lebanon thật khó hiểu khi lượt trận thứ 2 chiều 22-9 họ bị Hong Kong cầm hòa 1-1. Bảng này chỉ có mỗi tuyển Việt Nam là đã có suất, còn Lebanon chưa chắc. Nếu lượt cuối họ thua đậm Việt Nam và Hong Kong thắng đậm Trung Quốc thì Hong Kong sẽ xếp nhì bảng E và có vé đi Asian Cup 2026.

Malaysia cũng có 2 trận toàn thắng và chờ chung kết bảng với Iran. Ảnh:AFC

+Bảng F: Giống 3 bảng đầu khi Uzbekistan và Kyrgyzstan toàn thắng hai trận đầu trước Đông Timor và Palestine. Lượt cuối hai đại diện Trung Á tranh ngôi đầu, còn Palestine và Đông Timor chỉ là trận thủ tục.

+ Bảng G: "Anh cả" Futsal châu Á Iran và bảng trưởng Malaysia cũng đã có vé đi Asian Cup 2026 khi toàn thắng 2 trận đầu. UAE và Bangladesh toàn thua. Lượt cuối Malaysia tranh ngôi nhất bảng với Iran.

+ Bảng H (3 đội): Chỉ có ba đội gồm chủ nhà Myanmar, Afghanistan và Maldives. Cả Myanmar và Afghanistan đều đã thắng đối thủ Nam Á lần lượt 7-3 và 10-1. Trận cuối Myanmar cần đánh bại Afghanistan mới nhất bảng, còn Afghanistan chỉ cần hòa là nhất bảng. Futsal Afghanistan rất mạnh khi nhiều năm qua. Tuyển Afghanistan từng có mặt tại World Cup 2024.

Vòng loại futsal Asian Cup 2026 có 31 đội chia làm 8 bảng đấu, trong đó bảng G có 3 đội. Bảy bảng mỗi bảng 4 đội sẽ có 2 đội nhất và nhì có vé đi Asian Cup, bảng 3 đội chỉ 1 suất đi.

15 đội vượt qua vòng loại cùng chủ nhà Indonesia sẽ tranh tài tại VCK Asian Cup 2026 diễn ra ngay tháng đầu của năm mới.

12 đội hiện đã có vé đi Asian Cup 2026 gồm Úc, Kuwait, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tajikistan, Việt Nam, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Iran, Malaysia và chủ nhà Asian Cup 2026 là Indonesia (không đá vòng loại).