(PLO)- HLV Kim Sang-sik buộc phải tính toán thay đổi lớn ở đội tuyển Việt Nam cho vòng loại Asian Cup 2027, đặc biệt ở hàng phòng ngự từng gây tiếng vang dưới thời đàn anh Park Hang-seo.

Đội tuyển Việt Nam đang đối diện một ngã rẽ quan trọng khi sự chuyển giao thế hệ ở hàng phòng ngự ngày càng rõ nét. Những năm tháng hoàng kim từ 2018 đến 2022 dưới thời HLV Park Hang-seo vẫn còn in đậm trong ký ức người hâm mộ với thủ môn Văn Lâm cùng nòng cốt các trung vệ cứng cáp như Duy Mạnh, Ngọc Hải, Thành Chung, Tiến Dũng hay Đình Trọng từng tạo nên một bức tường thép.

Chính sự vững chắc nơi hậu tuyến đã giúp Việt Nam giữ sạch lưới suốt 12 trận vòng bảng AFF Cup 2018, 2020, 2022, đồng thời lọt vào chung kết Asian Cup 2022 mà chỉ để thủng lưới 5 bàn trong 8 trận vòng loại thứ hai World Cup 2022. Nhưng thời gian không chừa một ai, khi dàn trụ cột năm ấy dần sa sút vì tuổi tác, chấn thương và sự sụt giảm phong độ.

Gia cố hàng phòng ngự

HLV Kim Sang-sik kế nhiệm đàn anh Park Hang-seo đã nhận thức rất rõ về việc phải thay đổi lớn ở hàng thủ, nơi từng làm nên thương hiệu "bức tường thép" cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trong tay ông thầy Hàn hiện chỉ còn vài cái tên quen thuộc như Thành Chung, Tiến Dũng hay Duy Mạnh, dù không ai còn duy trì được phong độ đỉnh cao như trước.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đăng quang AFF Cup 2024. Ảnh: CCT.

Đội tuyển Việt Nam vừa đăng quang AFF Cup 2024, nhưng thành công ấy mang đậm dấu ấn của lối chơi tấn công khi tiền đạo gốc Brazil Nguyễn Xuân Son một mình ghi 7 bàn. Hàng thủ khi đó vẫn tồn tại nhiều khoảng trống, bằng chứng là trong ba trận cuối, đội bóng của ông Kim để lọt lưới tới 4 bàn.

Và khi Xuân Son vắng mặt ở trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia hồi tháng 6, sự mong manh lập tức lộ rõ với việc đội tuyển Việt Nam nhận thất bại nặng nề 0-4. Một hàng thủ thiếu chắc chắn đồng nghĩa nền móng chiến thuật khó vững. Chính vì vậy, ông Kim cùng các trợ lý buộc phải thử nghiệm, triệu tập nhiều gương mặt mới như Hoàng Phúc của CLB Công an TP.HCM, Quang Kiệt và Du Học của HA Gia Lai, hay Văn Tới của Nam Định, nhưng các màn trình diễn của họ chưa đem lại sự yên tâm.

Chỉ trong hai trận giao hữu nội bộ với Nam Định và CLB Công an Hà Nội hồi đầu tháng 9, đội tuyển Việt Nam để thủng lưới 7 bàn, con số gióng lên hồi chuông cảnh báo. Các cầu thủ trẻ như Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh hay Văn Hà vẫn cần thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm.

Đội hình tuyển Việt Nam mạnh mẽ hơn khi có ngoại binh nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Ảnh: CCT.

Trong bối cảnh ấy, hướng đi mới bắt đầu hé mở cho đội tuyển Việt Nam khi tận dụng nguồn lực Việt kiều và ngoại binh nhập tịch. Đây được xem là bước đi tất yếu nếu bóng đá Việt Nam muốn nâng tầm để đủ sức cạnh tranh ở đấu trường châu lục.

Sự thay đổi cần thiết

Khi đối đầu Malaysia, dàn trung vệ hiện tại của đội tuyển Việt Nam hoàn toàn lép vế trước những tiền đạo lực lưỡng, vượt trội về thể hình. Bài học này cho thấy muốn chơi sòng phẳng với các đối thủ Đông Nam Á ngày càng “Âu hóa”, bóng đá Việt Nam không thể tiếp tục dựa mãi vào các trung vệ có hình thể khiêm tốn.

Hiện một số gương mặt ở V-League có khả năng lên tuyển. Nổi bật nhất trong danh sách tiềm năng là Gustavo Sant Ana, trung vệ Brazil 30 tuổi, cao 1m95 đang khoác áo SHB Đà Nẵng. Trong suốt 5 năm chơi tại V-League, anh đã chứng minh sự chắc chắn, khả năng tranh chấp bổng và sức mạnh tay đôi. HLV Kim Sang-sik kỳ vọng Gustavo sau khi nhập tịch sẽ giúp đội tuyển Việt Nam giảm thiểu bàn thua từ bóng bổng.

Hàng thủ Việt Nam thua thiệt các đồng nghiệp nhập tịch của Malaysia. Ảnh: CCT.

Cùng với Gustavo, bộ ba Việt kiều Adou Minh, Kyle Colonna và thủ môn Patrik Lê Giang cũng đang được đưa vào tầm ngắm. Adou Minh, trung vệ của CLB Công an Hà Nội, sinh năm 1997, từng lọt vào đội hình tiêu biểu V-League nhờ lối chơi quyết liệt, chắc chắn. Kyle Colonna sau mùa giải đầu còn chật vật ở Hà Nội FC nay đã trở thành lá chắn thép giúp Thể Công Viettel đứng vững ở nhóm đầu bảng.

Với thủ thành Patrik Lê Giang, phong độ xuất sắc trong cầu môn CLB Công an TP.HCM từ năm 2023 đủ thuyết phục giới chuyên môn về việc anh có thể cạnh tranh suất bắt chính. Khi quá trình nhập tịch diễn ra thuận lợi trong năm tới, đội tuyển Việt Nam sở hữu một hàng thủ hoàn toàn mới, quy tụ sự pha trộn giữa kinh nghiệm V-League, thể hình lý tưởng và chuẩn mực châu Âu.

Rõ ràng với hàng thủ gồm hai thủ môn chất lượng Nguyễn Filip và Patrik Lê Giang, các trung vệ Gustavo, Adou Minh, Kyle Colonna cùng hậu vệ cánh Cao Pendant Quang Vinh là nền tảng đủ sức giúp đội tuyển Việt Nam đứng vững trước những đối thủ ngày càng mạnh mẽ như Malaysia, Indonesia hay các đội Tây Á.

Ông thầy người Hàn Quốc sẽ cân nhắc thay đổi nhiều trên tuyển quốc gia để cạnh tranh vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Dĩ nhiên, mọi sự thay đổi lớn ở đội tuyển Việt Nam sẽ không thể tránh khỏi những tranh luận, với những ý kiến lo ngại việc dựa nhiều vào cầu thủ nhập tịch và lực lượng Việt kiều có thể ảnh hưởng đến bản sắc. Tuy nhiên, bóng đá hiện đại cho thấy hội nhập là xu thế tất yếu, như cái cách Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan hay Malaysia, Indonesia đang tận dụng cầu thủ kiều bào để nâng chất lượng đội hình.

Quan trọng nhất vẫn là cách sử dụng hài hòa giữa các cựu binh, lớp trẻ và lực lượng nhập tịch, đội tuyển Việt Nam sẽ vừa duy trì bản sắc, vừa đạt được sự cân bằng cần thiết, trước mắt là nâng tầm đội hình để hoàn thành mục tiêu giành vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2027.