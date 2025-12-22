Bùi Vĩ Hào tăng cường cho tuyển U-23 Việt Nam đá giải châu Á 22/12/2025 18:35

Bản danh sách U-23 Việt Nam có lực lượng nòng cốt vẫn là những gương mặt vừa góp công lớn cho chiếc huy chương vàng bóng đá nam tại SEA Games 33, qua đó khẳng định niềm tin mà ban huấn luyện dành cho tập thể đã chứng minh được năng lực và bản lĩnh ở đấu trường khu vực.

HLV Kim Sang-sik cũng quyết định bổ sung thêm một số nhân tố quen thuộc nhằm tăng chiều sâu đội hình. Đáng chú ý là sự trở lại của hậu vệ Lê Văn Hà, đang khoác áo Hà Nội FC, và tiền đạo Bùi Vĩ Hào của Becamex TP.HCM. Cả hai đều là những cầu thủ từng nhiều lần được triệu tập trong các đợt tập trung trước đây của U-23 Việt Nam, đồng thời được đánh giá cao nhờ khả năng hòa nhập nhanh với lối chơi, cũng như đáp ứng tốt yêu cầu chiến thuật mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc đề ra.

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào tái xuất đội tuyển trẻ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Theo kế hoạch, đội tuyển trẻ Việt Nam sẽ chính thức hội quân trở lại từ ngày 23-12 để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho giải đấu cấp châu lục. Giai đoạn đầu tập trung vào việc ổn định lực lượng, kiểm tra thể trạng và định hình lối chơi. Đến ngày 26-12, toàn đội sẽ di chuyển sang Qatar để bước vào đợt tập huấn quan trọng, nhằm nâng cao nền tảng thể lực, hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật và rà soát nhân sự.

Trong thời gian tập huấn tại Qatar, đội tuyển U-23 Việt Nam dự kiến sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển U-23 Syria. Đây là bài kiểm tra cần thiết, giúp ban huấn luyện đánh giá thực tế khả năng vận hành lối chơi của đội, đồng thời có những điều chỉnh kịp thời trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Các nhà vô địch SEA Games 33 tiếp tục rèn luyện để chinh phục giải châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Kết thúc giai đoạn tập huấn, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ sang Saudi Arabia vào ngày 1-1-2026 để tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2026. Tại giải đấu này, U-23 Việt Nam rơi vào bảng đấu không dễ dàng khi phải lần lượt đối đầu với U-23 Jordan ở trận mở màn ngày 6-1, sau đó là cuộc chạm trán với U-23 Kyrgyzstan vào ngày 9-1, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp chủ nhà Saudi Arabia vào ngày 12-1.

Với lực lượng giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, tinh thần tự tin sau thành công tại SEA Games 33 cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển U-23 Việt Nam đang nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện bản lĩnh, duy trì hình ảnh tích cực và nuôi khát vọng tiến xa tại sân chơi U-23 châu Á 2026.