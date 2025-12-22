Nỗi đau mất cha của 3 chị em vừa giành vàng SEA Games 33 22/12/2025 18:05

(PLO)- Làng thể thao Việt Nam chìm trong nỗi tiếc thương khi 3 chị em ruột tuyển thủ vật quốc gia là Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh đón nhận tin buồn lớn khi cha của họ vừa qua đời.

Cha của 3 chị em Mỹ Hạnh, ông Nguyễn Đăng Sơn, đã qua đời vì bạo bệnh vào rạng sáng ngày 22-12, để lại khoảng trống không gì bù đắp được trong gia đình cũng như trong lòng những người gắn bó với thể thao nước nhà.

Nỗi đau mất mát nhanh chóng lan tỏa khi tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, chị cả trong ba chị em, chia sẻ dòng trạng thái đầy xúc động trên trang cá nhân: “Cha ơi bóng cả cây cao che chở chúng con lao đao cuộc đời. Con mất cha thật rồi cha ơi!”.

Những lời nghẹn ngào dành cho người cha đã gắn bó và chở che các con suốt hành trình cuộc đời khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ không khỏi xót xa. Ngay sau đó, đông đảo VĐV, HLV và những người làm thể thao đã gửi lời chia buồn, động viên tinh thần tới gia đình ba tuyển thủ, mong họ sớm vượt qua giai đoạn đau thương này.

Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh đều giành huy chương vàng SEA Games 33. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sự ra đi của ông Nguyễn Đăng Sơn diễn ra chỉ ít lâu sau khi ba cô con gái của ông vừa làm nên một cột mốc đặc biệt cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển vật Việt Nam chứng kiến 3 chị em ruột cùng khoác áo đội tuyển quốc gia và cùng thi đấu tại một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Cả 3 chị em đều giành huy chương vàng, mang về niềm tự hào lớn cho đoàn thể thao Việt Nam.

Tại kỳ đại hội này, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh xuất sắc đăng quang ở hạng cân 62kg, qua đó lập kỷ lục vô địch SEA Games lần thứ tư liên tiếp. Cô là người mở đầu cho chuỗi thành công của gia đình kể từ SEA Games 30 năm 2019 tổ chức tại Philippines. Nguyễn Thị Mỹ Trang tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi giành huy chương vàng hạng cân 57kg. Trong khi đó, Nguyễn Thị Mỹ Linh – em út trong gia đình – có lần đầu tiên dự SEA Games nhưng đã thi đấu đầy bản lĩnh để bước lên bục cao nhất ở nội dung vật tự do nữ, đánh dấu màn ra mắt đáng nhớ ở đấu trường khu vực.

Trước mất mát to lớn này, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam kiêm Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 33, đã thay mặt lãnh đạo ngành và toàn đoàn gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến. Trong thông điệp đầy xúc động, ông bày tỏ sự bàng hoàng và đau xót khi nhận tin ông Nguyễn Đăng Sơn qua đời, đồng thời nhấn mạnh đây không chỉ là nỗi đau riêng của gia đình mà còn là mất mát chung của những người làm thể thao Việt Nam.

Mỹ Hạnh cùng hai em gái đau xót trước sự ra đi của người cha yêu dấu. Ảnh: BNV.

Ông Nguyễn Hồng Minh khẳng định, thành tích lịch sử mà 3 chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh đạt được tại SEA Games 33 là kết quả của một quá trình rèn luyện bền bỉ, trong đó luôn có sự hy sinh thầm lặng, sự động viên và niềm tin bền bỉ của người cha phía sau. Với đoàn thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Đăng Sơn không chỉ là cha của ba vận động viên xuất sắc, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, sự kiên cường và tinh thần đồng hành lặng lẽ dành cho thể thao nước nhà.

Trong giờ phút đau thương, lời chia sẻ chân thành từ những người làm thể thao được gửi tới gia đình như một sự sẻ chia sâu sắc, mong rằng gia quyến sớm tìm được sự an ủi từ niềm tự hào và những giá trị tốt đẹp mà ông Nguyễn Đăng Sơn đã để lại.